Внимание! В центре Севастополя — ограничение движения. На два дня

В центре Севастополя — в связи с ремонтными работами на улице Льва Толстого — на два дня ограничат движение транспорта: с 07:00 часов 10 декабря до 23:00 часов 11 декабря от улицы Ковпака до ул. Коммунистическая.

Запрет будет действовать для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта, транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.