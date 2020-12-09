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Внимание! Ограничение движения на Ялтинской трассе, в районе Перевального

Внимание! В центре Севастополя — ограничение движения. На два дня

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:22 09.12.2020

В центре Севастополя — в связи с ремонтными работами на улице Льва Толстого — на два дня ограничат движение транспорта: с 07:00 часов 10 декабря до 23:00 часов 11 декабря от улицы Ковпака до ул. Коммунистическая.

Запрет будет действовать для всех транспортных средств, кроме общественного транспорта, транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения.  Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Внимание! В центре Севастополя - ограничение движения. На два дня

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