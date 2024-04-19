Внимание! В Севастополе во второй половине 20 апреля — ограничение движения транспорта

В Севастополе 20 апреля в связи с игрой ФК «Севастополь» на участке улицы Севской (от улицы 3-й Бастионной до улицы Комсомольской) и на участке улицы Комсомольской (от улицы Севской до дома № 2д на улице Ахтырской) ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 13:30 до 19:00.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: транспорт Севастополя