Внимание! В Севастополе во второй половине 20 апреля — ограничение движения транспорта

В Севастополе 20 апреля в связи с игрой ФК «Севастополь» на участке улицы Севской (от улицы 3-й Бастионной до улицы Комсомольской) и на участке улицы Комсомольской (от улицы Севской до дома № 2д на улице Ахтырской) ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 13:30 до 19:00.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя