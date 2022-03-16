Внимание! В центре Севастополя — ограничение движения, остановки и стоянки транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, в центре города вводится ряд ограничений:

Запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 19:00 16 марта до 06:00 19 марта на площади Нахимова. Ограничения не коснутся автотранспорта экстренных спецслужб.

Будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, от площади Суворова до улицы Айвазовского с 15:00 до 23:59 18 марта. Исключение составит маршрут №113 «пл. Восставших – пл. Нахимова», у маршрута временно поменяется схема движения. Автобусы под номером 113 будут курсировать до площади Ушакова, далее по улице Большая Морская, улице Адмирала Октябрьского, улице Очаковцев, улице Генерала Петрова, улице Одесская с осуществлением остановок на остановочных пунктах «ул. Очаковцев», «ул. Генерала Петрова».

С 15:00 до 23:59 18 марта изменится направление одностороннего движения по улице Советская от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина и по улице Воронина от улицы Суворова до улицы Спуск Шестакова;

С 13:00 до 23:59 18 марта место посадки и высадки пассажиров катеров по маршруту «Графская пристань – Северная» будет перенесено с Графской пристани в Артиллерийскую бухту. Катера будут работать до 01:00 19 марта.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

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