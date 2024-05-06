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Вниманию автомобилистов! О перекрытии движения транспорта в Симферополе
Фото: минтранс РК

Вниманию автомобилистов! О перекрытии движения транспорта в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:26 06.05.2024

В связи с проведением ремонтных работ на переулке Элеваторном, с 21:00 7 мая до 6:00 13 мая на участке от улицы Героев Сталинграда до ул. Элеваторная будет частично перекрыто движение транспортных средств. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.

Вниманию автомобилистов! О перекрытии движения транспорта в Симферополе

Ее одно перекрытие движения транспорта в Симферополе связан с празднованием Дня Победы. Напомним, парада и шествия «Бессмертного полка» 9 мая в крымской столице не будет, но церемония возложения цветок к Вечному огню состоится. Соответственно, движение транспортных средств будет ограничено 9 мая с 7:00 до 11:00 часов по улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина).

На указанном участке будет запрещена парковка и обеспечено дежурство машины эвакуатора. Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу, — отметили в администрации Симферополя.

 

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