Вниманию автомобилистов! О перекрытии движения транспорта в Симферополе

В связи с проведением ремонтных работ на переулке Элеваторном, с 21:00 7 мая до 6:00 13 мая на участке от улицы Героев Сталинграда до ул. Элеваторная будет частично перекрыто движение транспортных средств. Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.

Ее одно перекрытие движения транспорта в Симферополе связан с празднованием Дня Победы. Напомним, парада и шествия «Бессмертного полка» 9 мая в крымской столице не будет, но церемония возложения цветок к Вечному огню состоится. Соответственно, движение транспортных средств будет ограничено 9 мая с 7:00 до 11:00 часов по улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина).

На указанном участке будет запрещена парковка и обеспечено дежурство машины эвакуатора. Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу, — отметили в администрации Симферополя.