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Вниманию туристов! Проход к водопаду Учан-Су закрыт
Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Вниманию туристов! Проход к водопаду Учан-Су закрыт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 13:12 05.09.2024

В связи с проведением работ по очистке склона от опасно нависающих камней, эколого-просветительский маршрут «Водопад Учан-Су» недоступен для посещения 5 сентября. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедный Крым».

Предварительно, уже 6 сентября туристическую тропу снова откроют для посещения.

Касса на водопаде будет работать. В кассе можно приобрести билет на посещение маршрута «К зубцам Ай-Петри» и находящихся по пути следования объектов, — отмечает «Заповедный Крым».

 

 

 

 

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