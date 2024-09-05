Вниманию туристов! Проход к водопаду Учан-Су закрыт

В связи с проведением работ по очистке склона от опасно нависающих камней, эколого-просветительский маршрут «Водопад Учан-Су» недоступен для посещения 5 сентября. Об этом сообщает
Предварительно, уже 6 сентября туристическую тропу снова откроют для посещения.
Касса на водопаде будет работать. В кассе можно приобрести билет на посещение маршрута «К зубцам Ай-Петри» и находящихся по пути следования объектов, — отмечает «Заповедный Крым».
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С тегами: экология в Крыму