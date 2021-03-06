Водоснабжение Симферополя – городские власти уверяют, что держат ситуацию «на контроле»

6 марта врио главы администрации Симферополя Валентин Демидов провел рабочие встречи по вопросам водоснабжения ряда домов на улице Героев Сталинграда. Участие в мероприятии также приняли начальник Департамента городского хозяйства администрации города Евгений Маляров, представители ГУП РК «Вода Крыма» и муниципальной управляющей компании.

От жителей дома № 9 поступило обращение о низком давлении на 14 этаже. В рамках встречи представитель управляющей компании отчитался, что причиной стала авария на водоводе в соседнем доме.

Под домом номер 7-а проходит транзитный водовод. Произошёл порыв, что послужило причиной снижения давления. Ремонтные работы проведены, подача воды восстановлена, — сообщил сотрудник МУП «Железнодорожный жилсервис».

Заявитель также подтвердил данную информацию. Сообщил, что вода есть, и напор хороший. Кроме того, поблагодарил представителей городской администрации за проявленное личное внимание к проблеме и её оперативное решение.

Аналогичная жалоба на низкое давление на верхних этажах была и от жителей дома № 29 улицы Героев Сталинграда. В телефонной беседе с временно исполняющим полномочия главы администрации председатель дома сообщил, что вода есть, и жалоб на давление нет. Информацию о должном водоснабжении подтвердили и другие жильцы дома.

В свою очередь, представитель «Воды Крыма» рассказал, что проведён ряд ремонтных работ по указанному адресу.

Мы заменили запорную арматуру на входе в 29-й дом. Провели проверку давления на насосной станции. Сейчас оно составляет порядка 6,5 атмосфер. Этого достаточно для стабильной подачи на верхние этажи, — отметил он.

Также Валентин Демидов в рамках выезда осмотрел придомовую территорию, отметил ненадлежащее санитарное состояние зелёной зоны, наличие сухостоя и поросли.

Местные жители в числе проблемных вопросов отметили необходимость обустройства ступеней для спуска от остановочного павильона. В настоящее время работы идут у пешеходного перехода, аналогичный спуск нужен и возле остановки. Кроме того, они обратили внимание Валентина Демидова на отсутствие урн вдоль пешеходной дорожки.

Врио главы администрации Симферополя по всем поднятым вопросам дал поручения профильным руководителям.

Есть вопрос по балансовой принадлежности сетей, которые проходят под домом № 7-а, и соответственно по их обслуживанию. Рядом с этим домом есть территория, по её балансодержателю также нужно определиться. Зелёные зоны требуют внимания, часть из них находится на отмежёванных участках МКД. Вопросы водоснабжения на сегодня закрыты, но ситуацию держу на личном контроле постоянно, — подытожил Валентин Демидов.

Напомним, в эти праздничные дни ГУП РК «Вода Крыма» отменило графики подачи холодной воды в Симферополе.

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.