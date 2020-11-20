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Войти в "губернаторский золотой резерв" в Севастополе уже хотят 1200 человек
иллюстрация: geralt (pixabay.com)

Войти в «губернаторский золотой резерв» в Севастополе уже хотят 1200 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:46 20.11.2020

Более тысячи человек за неделю зарегистрировались на портале правительства Севастополя для принятия участия в кадровом конкурсе, который объявил губернатор Михаил Развожаев. По словам чиновника, отмечает «Новый Севастополь», заявления принимаются от жителей всех регионов России (ранее, правда, речь шла о том, что акцент будет сделан на севастопольских специалистах  — здесь и здесь).

Сейчас уже 1200 регистраций, 1100 «личных кабинетов» открыто и порядка 500 презентаций уже подготовлено участниками кадрового резерва – желающими поучаствовать в этом отборе, – заявил губернатор в эфире телеканала «СТВ».

Он отметил, что рад большому интересу, который конкурс вызвал у его потенциальных участников.

Точно будет из кого вбирать так называемый губернаторский «золотой резерв» – 50 человек, которые войдут в команду Севастополя, которыми я буду оперировать в предстоящем периоде при принятии кадровых решений, – прокомментировал ситуацию Михаил Развожаев.

Войти в "губернаторский золотой резерв" в Севастополе уже хотят 1200 человек

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