Войти в «губернаторский золотой резерв» в Севастополе уже хотят 1200 человек

Более тысячи человек за неделю зарегистрировались на портале правительства Севастополя для принятия участия в кадровом конкурсе, который объявил губернатор Михаил Развожаев. По словам чиновника, отмечает «Новый Севастополь» , заявления принимаются от жителей всех регионов России (ранее, правда, речь шла о том, что акцент будет сделан на севастопольских специалистах — здесь и здесь).

Сейчас уже 1200 регистраций, 1100 «личных кабинетов» открыто и порядка 500 презентаций уже подготовлено участниками кадрового резерва – желающими поучаствовать в этом отборе, – заявил губернатор в эфире телеканала «СТВ».

Он отметил, что рад большому интересу, который конкурс вызвал у его потенциальных участников.

Точно будет из кого вбирать так называемый губернаторский «золотой резерв» – 50 человек, которые войдут в команду Севастополя, которыми я буду оперировать в предстоящем периоде при принятии кадровых решений, – прокомментировал ситуацию Михаил Развожаев.