Вопрос не праздный: как в праздничные дни в Крыму будут убирать мусор

ГУП РК «Крымэкоресурсы» в новогодние праздники перейдет на особый режим работы. Об этом сообщили в республиканском министерстве ЖКХ.

Контроль за вывозом мусора и переполнением контейнерных площадок будет усилен. В новогодние праздники на маршруты выйдет дополнительная техника для вывоза твёрдых коммунальных отходов, — говорится в сообщении.

Мусор с контейнерных площадок многоквартирных домов будет вывозиться ежедневно с 7:00 до 23:00.

Все поступающие от граждан заявки будут отрабатываться в оперативном режиме.

С 8:00 до 20:00 будет работать контактный центр по вывозу ТКО:

+7(3652) 78-84-97 (круглосуточный многоканальный)

тел.: +7(978) 907 20 18 (дополнительный)

тел.: +7(978) 907 63 10 (дополнительный)

Заявки на вывоз ТКО после 20.00 принимаются автоответчиком в формате аудиосообщений.

Дополнительно обращаемся к жителям МКД, не блокировать подъезды к контейнерным площадкам личным автотранспортом, — подчеркнули коммунальщики.