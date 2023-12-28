Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Вопрос не праздный: как в праздничные дни в Крыму будут убирать мусор
актуально в республике
Вопрос не праздный: как в праздничные дни в у будут убирать мусор

Вопрос не праздный: как в праздничные дни в Крыму будут убирать мусор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:29 28.12.2023

ГУП РК «Крымэкоресурсы» в новогодние праздники перейдет на особый режим работы. Об этом сообщили в республиканском министерстве ЖКХ.

Контроль за вывозом мусора и переполнением контейнерных площадок будет усилен. В новогодние праздники на маршруты выйдет дополнительная техника для вывоза твёрдых коммунальных отходов, — говорится в сообщении.

Мусор с контейнерных площадок многоквартирных домов будет вывозиться ежедневно с 7:00 до 23:00.

Все поступающие от граждан заявки будут отрабатываться в оперативном режиме.

Узнайте больше:  Крымский парламент расширил меры поддержки семей, которые сегодня находятся в непростой жизненной ситуации

С 8:00 до 20:00 будет работать контактный центр по вывозу ТКО:

+7(3652) 78-84-97 (круглосуточный многоканальный)

тел.: +7(978) 907 20 18 (дополнительный)

тел.: +7(978) 907 63 10 (дополнительный)

Заявки на вывоз ТКО после 20.00 принимаются автоответчиком в формате аудиосообщений.

Дополнительно обращаемся к жителям МКД, не блокировать подъезды к контейнерным площадкам личным автотранспортом, — подчеркнули коммунальщики.

 

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЖКХ в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЖКХ в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.