Восьмой – «севастопольский» этап трассы «Таврида» сдадут досрочно

Строительство восьмого этапа федеральной трассы «Таврида», которое ведется на территории Севастополя, идет с опережением сроков. Подрядчик пообещал построить больше запланированного объема в этом году. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, подрядчик – АО «ВАД» — рассмотрит возможность досрочного введения в эксплуатацию восьмого этапа «Тавриды». Это участок от примыкания к «Тавриде» т.н. «Президентской дороги» до Ялтинского кольца на въезде в Севастополь.

Он очень важный, его все ждут. Сегодня попросили подрядчика рассмотреть возможность, нельзя ли ускорить ввод этого объекта. Он сказал, что возьмет еще пару недель, посчитает, возможно, мы раньше его сможем ввести, – рассказал Марат Хуснуллин. — Они идут сегодня по плану, даже с опережением. Из хороших новостей – подрядчик сказал, что на 1 млрд. больше построит. И попросил передвинуть деньги влево, как мы это называем, по ФЦП. Мы решение сегодня приняли. Сказали, чем быстрее ты построишь, а денег мы дадим столько, сколько нужно, лишь бы ты быстрее строил. Потому что я сам сегодня проехал, это осталось узкое место на въезде в город, его нужно построить быстрее.

Общая протяженность восьмого – «севастопольского» этапа «Тавриды» составляет 7,9 километра, работы должны быть завершены в конце 2023 года.

Трасса «Таврида» — дорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая стала основой новой дорожной системы полуострова. Семь этапов уже введены в эксплуатацию, в 2020 году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.