Восточно-Крымский музей-заповедник присоединился к акции «Щедрый вторник»

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник впервые присоединился к благотворительной акции «Щедрый вторник».

Целью проведения мероприятий акции является не только помощь нуждающимся, но и развитие культуры благотворительности, оказание содействия тем, кто желает творить добрые дела и помогать другим, — отметили в министерстве культуры РК.

В рамках акции музей-заповедник организовал особое мероприятие для воспитанников Керченской специальной школы-интерната. Для них была проведена комплексная экскурсия в Картинной галерее по постоянным и временным выставкам: «Герои Аджимушкая на полотнах Н.Я. Бута», «Христианство и Керчь», «Мельпомена на Боспоре», «Среди миров в мерцании светил». Также ребятам была показана выставка «Народы Крыма» из фондов Крымского этнографического музея, завершающая экспонирование в Керчи.

Широкое разнообразие затронутых в выставочных залах тем позволило школьникам существенно пополнить багаж знаний по истории и культуре родного края.

В завершение экскурсии юные гости музея-заповедника активно делились впечатлениями от посещения Картинной галереи.

Материалы: пресс-служба министерства культуры РК. Фото: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник