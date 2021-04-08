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Время работы парома в Севастополе продлено
Фото: правительство Севастополя

Время работы парома в Севастополе продлено

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:24 08.04.2021

В связи с частичным перекрытием Президентской дороги время работы парома по линии «Артбухта – Северная» увеличено. По информации городского правительства, сейчас он курсирует с максимальным количеством рейсов.

В случае, если до 24:00 перекрытые участки Президентской дороги и 7-го этапа трассы «Таврида» не откроют для движения транспорта, паром будет ходить круглосуточно. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя отмечает, что это один из альтернативных вариантов въезда и выезда из города, — отметили в правительстве Севастополя.

Напомним, на участке строительства трассы «Таврида», в районе полигона ТБО, произошел обвал грунта существующего откоса выемки на проезжую часть автомобильной дороги. Над устранением последствий работают 15 единиц техники и 20 человек. Ведется очистка дороги, ее укрепление и выемка грунта с откоса. Устранить последствия планируется в течение суток. На участке трассы «Таврида» от развязки к селу Верхнесадовое до поворота на улицу Чернореченская временно ограничено движение транспорта. Дополнительно запрещен въезд на Президентскую дорогу со стороны трассы «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь».

Время работы парома в Севастополе продлено

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