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Все больше и больше крымчан обращается за продуктовой помощью
Фото: ФБ

Все больше и больше крымчан обращается за продуктовой помощью

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:11 16.04.2020

В Крыму резко увеличилось количество заявок на получение продуктовых наборов. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

У нас за вчерашний день 632 заявки. Очевидно, что продуктовые наборы сейчас будут самым востребованным видом помощи. Нам просто при продлении нашего режима на май месяц это нужно иметь ввиду, — сказал Константинов.

Отметим, что впервые прозвучала возможность продления срока режима «самоизоляции» в Крыму на май.

Днем ранее в волонтерский центр «Единой России» поступило 544 обращения от крымчан.

Это рекордное количество заявок за весь период работы центра. Адресную помощь получили –  408 человек, находящихся в группе риска, в том числе безвозмездную – 275, — уточнил Константинов.

Отметим, что впервые прозвучала возможность продления срока режима «самоизоляции «в Крыму на май.

«Горячая линия» волонтерского центра: 8-800-250-25-15.

Все больше и больше крымчан обращается за продуктовой помощью

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