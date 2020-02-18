Все учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

Государственная Дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу , направленную на реализацию Послания Президента РФ — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются… не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, — сказано в законе.

Обеспечение будет осуществляться за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. Регионы, в свою очередь, смогут получать из федерального бюджета субсидии на софинансирование организаций по обеспечению бесплатного горячего питания школьников начальных классов.

Это важная инициатива Президента, направленная на укрепление здоровья наших детей, — отметил в ходе пленарного заседания Председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей.

Закон, напомним, был внесен Вячеславом Володиным, Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и руководителями всех фракций Госдумы.

Также законом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

Это большой законопроект, он устанавливает принципы и критерии здорового питания, организацию здорового питания, дополнительные требования к тем организациям, которые будут поставлять питание в образовательное учреждение, требования контроля. Например, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. Это будет абсолютно прозрачная схема, — рассказывал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Все мероприятия, связанные с организацией горячего питания для младшеклассников, должны начаться в сентябре этого года и полностью завершиться в сентябре 2023 года.

К 1 сентября 2023 года не должно остаться ни одной школы в нашей стране, где не было бы организовано бесплатное качественное, контролируемое обществом питание для школьников начальных классов, — сказал парламентарий.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.