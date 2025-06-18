Всемирный день донора: кровь сдали более 70 севастопольцев

В севастопольском Центре крови провели мероприятие в честь Всемирного дня донора. Своей кровью для спасения жизни сегодня поделился 71 человек. Специалисты подчеркивают: с каждым годом людей, готовых спасти чью-то жизнь, становится больше. Один донор способен оказать помощь сразу нескольким пациентам.

Количество почетных доноров — людей, сдавших кровь бесплатно более сорока раз — постоянно возрастает. У нас в городе численность почетных доноров уже приближается к двум тысячам человек. Сегодня еще два человека получили этот статус, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. главного врача Центра крови Вадима Антилогова.

Современное здание Центра крови оборудовано специальными помещениями, где осуществляется сбор крови и ее компонентов, проводятся многочисленные анализы и обеспечивается надежное хранение материала. Весь третий этаж здания отведен под отдел лабораторной диагностики, где проводится комплекс исследований, определяющих безопасность переливаемой крови.

Ежегодно Центр пополняет запасы почти на 8 тысяч литров компонентов крови.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя