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Вторая команда из Крыма сыграет во второй лиге. Аттестат ФНЛ получил ялтинский «Рубин»
Фото: страница ВКонтакте ФК "Рубин Ялта" https://vk.com/rubin_yalta

Вторая команда из Крыма сыграет во второй лиге. Аттестат ФНЛ получил ялтинский «Рубин»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 20:30 06.06.2023

Футбольный клуб «Рубин Ялта» прошел аттестацию Футбольной национальной лиги для выступлений в дивизионе «Б» второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба второй лиги.

Комиссия Футбольной национальной лиги по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б» провела на этой неделе очередное заседание. По ее итогам было принято решение выдать Аттестат ФНЛ клубам «Рубин Ялта» и «Рубин-2», — говорится в сообщении (как мы понимаем второй клуб — тезка из Казани).

Ранее ФК «Севастополь» первым из крымских клубов получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе «Б» второй лиги.

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Пока не совсем ясно, что с заявками керченского «Океана» и симферопольской «Таврии».

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