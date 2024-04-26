Ввод электроподстации «Фотон» в Симферополе даст еще один стимул для развития города

Завершилась реконструкция еще одной высоковольтной подстанции в Крыму. Как рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, энергоузел «Фотон» в Симферополе запущен в работу в обновленном виде.

Специалисты менее чем за два года реконструировали один из ключевых энергообъектов в Симферополе. В результате модернизации и замены трансформаторов и другого оборудования мощность подстанции увеличилась почти в три раза. Это позволяет не только обеспечивать жителей стабильным электроснабжением, но и подключать дополнительных абонентов. А значит, есть возможности запускать новые проекты, развивать близлежащие территории, повышать качество городской среды. Отмечу, что работы велись с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. С помощью этого механизма ранее уже была завершена реконструкция двух крупных подстанций – «Северной» там же в Симферополе и «Мойнаки» в Евпатории. Работу по модернизации энергетического хозяйства Крыма продолжим. Регион активно развивается, и мы должны обеспечить здесь должный уровень инфраструктуры, — рассказал Марат Хуснуллин.

Модернизация подстанции «Фотон» началась в июле 2022 года и проводилась поэтапно. В процессе реконструкции специалисты ГУП РК «Крымэнерго» заменили два силовых трансформатора мощностью 15 МВА и 25 МВА на два – мощностью по 63 МВА каждый. Кроме того, установили современные токоограничивающие реакторы, элегазовое распределительное устройства 110 кВ, смонтировали релейную защиту и противоаварийную автоматику.

Обновленный энергообъект имеет полное дистанционное управление. Оператором программы инфраструктурных бюджетных кредитов выступает ППК «Фонд развития территорий». По словам Генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова, подстанция «Фотон» полностью обеспечит электроэнергией новый развивающийся микрорайон Симферополя «Заводское».

В нем планируется строительство домов жилой площадью 300 тыс. кв. метров, трех общеобразовательных школ, шести детских садов, спортивного комплекса и учреждений культуры. И в этом смысле механизм ИБК становится катализатором позитивных перемен, которые будут происходить в городе в ближайшее время. С 2022 года за счет инфраструктурных бюджетных кредитов введены в эксплуатацию 145 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, а в текущем году планируется еще свыше 90 объектов, – рассказал глава Фонда.

Механизм ИБК входит в состав социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню».

Фото и материалы: Минстрой РФ.