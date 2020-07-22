Выборы в Севастополе обернулись скандалом. Комментирует Заслуженный юрист России Иван Соловьев

«Муниципальный фильтр» породил скандал на губернаторских выборах в Севастополе. Кандидат от КПРФ Роман Кияшко обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и Председателю ЦИК Элле Памфиловой. Полный текст заявления — ЗДЕСЬ . Вкратце, кандидат сообщает о «кознях» с «муниципальным фильтром» в Городе-Герое. Ситуацию прокомментировал Заслуженный юрист России, кандидат в губернаторы Севастополя Иван Соловьев. Сам факт подачи заявлений он считает закономерным и правильным.

В них (заявлениях) наглядно прописан весь механизм совершенных злоупотреблений. Оцениваю перспективы их объективного рассмотрения как достаточно высокие. Ведь Роман не только изложил свое видение произошедших событий, но и выразил готовность предоставить доказательства и свидетелей. А это уже серьезная заявка для формирования доказательственной базы совершенных противоправных деяний. Являясь по сути своей абсолютным государственником, всю жизнь, прослужив своей стране, я понял, что нет смысла винить партии, коррупцию, сложившиеся устои и традиции. За любой ошибкой всегда стоят конкретные действия. А за заслугами — ряд определенных человеческих качеств. И партийные рейтинги опускают ниже плинтуса конкретные люди – значит остро стоит вопрос в более качественном их отборе, — прокомментировал Иван Соловьев.

Интересно, что история с «муниципальным фильтром» обнажила и ряд этических проблем.

Первое. Многие издания сегодня с большим удовольствием плюют мне в спину. Это понятно и прогнозируемо. Вот мне очень понравился заголовок «Бывший муж Поклонской попал в осадок муниципального фильтра». Два замечания: многие из нас чьи-то бывшие и будущие мужья и жены. Прекратите уже использовать эти приемы для повышения читаемости и кликабельности ваших материальчиков. Второе. Кабы в этот самый осадок муниципального фильтра вскорости не выпал весь севастопольский политический истеблишмент. Хотя слово это для них слишком комплементарное, — заявил Иван Соловьев.

Вообще о грядущих в Севастополе выборах не так уж и много сейчас публикаций. Но некоторые высказывания в прессе в духе, все хорошо, прекрасная маркиза», мягко говоря, удивляют.

И ведь не стыдно! Некий господин Савченко – советник врио и глава регионального партийного исполкома — многозначительно заявляет: «…предвыборная ситуация спокойная, ряд конкурентов врио пытаются ее раскачать, но это одна из частей торга, которую пытаются выставить в качестве стратегии выборов, но это не совсем правомочно и не совсем справедливо». Господин Савченко! Торговаться можно с тем, кто честно работает. С остальными опасно – погореть можно. То, как вы ведете к региональному политическому Олимпу своего кандидата – это уже давно не технологии, это схематоз и обман. А с такими не торгуются, все равно обманете и предадите. И еще. О какой неправомочности вы говорите? Неправомочно распускать муниципальные советы в разгар пандемии, ездить с денежными предложениями по муниципальным депутатам, собрать все подписи и рисовать «шахматки», кому и чью подпись отдать, затыкать всем рот, обещать «теплые места» тем, кто ради собственного благополучия готов предать, в первую очередь, себя. Про справедливость в такой «спокойной» предвыборной обстановке вообще предлагаю помолчать, — подытожил Заслуженный юрист России Иван Соловьев.