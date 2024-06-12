Вышитую карту Крыма презентовали в Симферополе

Ко Дню России в Симферополе состоялась презентация проекта «Вышитая карта Крыма». Площадь карты – 9 квадратных метров, а при ее создании использовалось более 20 различных материалов и техник. 11 городских округов, 14 муниципальных образований, 1 город федерального значения – все это можно увидеть и даже потрогать.

Министр культуры РК Татьяна Манежина отметила, что «Вышитая карта Крыма» – это уникальный проект, наглядно отображающий неповторимое творчество, многообразие культурных традиций и этнокультурного наследия крымчан.

В Год семьи мы вместе, как одна творческая крымская семья, представляем нашу вышитую карту, которая на Международной выставке-форуме «Россия» привлекла огромное внимание. С сегодняшнего дня карта будет демонстрироваться в Крымском этнографическом музее, и каждый гость сможет ближе познакомиться с регионами полуострова, заинтересоваться их особенностями и лично посетить. Благодарю каждого участника проекта за талант, мастерство и искреннюю любовь к Родине! Нам есть что сохранять, и что передавать будущим поколениям, – сказала руководитель республиканского ведомства, поздравила с Днём России и пожелала счастья, успехов, добра и мира.

В рамках мероприятия также была представлена книга «Вышитая карта Крыма», в которой рассказывается об истории создания уникального полотна. В издании демонстрируются фрагменты карты с описанием особенностей этнической вышивки полуострова.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.