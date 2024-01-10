Ёлковорот в Симферополе: где можно сдать «отслужившее» новогоднее дерево

В Симферополе в рамках акции Ёлковорот 14, 21 и 28 января с 11:00 до 15:00 будет работать 20 точек приёма хвойных деревьев. Об этом сообщили организаторы акции.

Приглашаем всех жителей Симферополя поучаствовать в этой акции, сдать свою сосну, ель или пихту на добрые дела. Все деревья отправятся на переработку, — говорится в сообщении.

Пункты приема «отслуживших» новогодних деревьев:

ТРК Меганом (возле Кофе с Совой),

ул. Маршала Жукова, 15 (у магазина Хабиба),

ул. Павленко/бульвар Ленина, 2,

ул. Героев Сталинграда (у дома № 3),

ул. Киевская, 127 (Сквер Крымской весны),

ул. Беспалова угол с ул. Радищева (у школы №8),

ул. Лермонтова, 16 (у Крымсоюзпечати),

пр. Победы, 95 (угол Пр.Победы и Буденого),

ул. Кечкеметская, 198 (на углу минприроды),

бульвар Франко, 6В (возле Кофе с Совой),

парк Тренева (угол Самокиша и Севастопольской),

сквер Мира (напротив Тургенева, 52),

ул. Киевская, 123 (остановка Парк Гагарина),

ул. Киевская, 7В (у Лингвиста),

ул. 60 лет Октября, 18 (возле ПУДа),

парк Шевченко (за аркой у входа),

ул. Дм.Ульянова, 1А (угол Дм.Ульянова и Севаст),

ул. Балаклавская, 67А (возле ПУДа),

Заводское (конечная 10 троллейбуса)

поселок ГРэсовский, ул. Кржижановского, 24 (у здания МФЦ).