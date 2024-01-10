Ёлковорот в Симферополе: где можно сдать «отслужившее» новогоднее дерево

В Симферополе в рамках акции Ёлковорот 14, 21 и 28 января с 11:00 до 15:00 будет работать 20 точек приёма хвойных деревьев. Об этом сообщили организаторы акции.
Приглашаем всех жителей Симферополя поучаствовать в этой акции, сдать свою сосну, ель или пихту на добрые дела. Все деревья отправятся на переработку, — говорится в сообщении.
Пункты приема «отслуживших» новогодних деревьев:
- ТРК Меганом (возле Кофе с Совой),
- ул. Маршала Жукова, 15 (у магазина Хабиба),
- ул. Павленко/бульвар Ленина, 2,
- ул. Героев Сталинграда (у дома № 3),
- ул. Киевская, 127 (Сквер Крымской весны),
- ул. Беспалова угол с ул. Радищева (у школы №8),
- ул. Лермонтова, 16 (у Крымсоюзпечати),
- пр. Победы, 95 (угол Пр.Победы и Буденого),
- ул. Кечкеметская, 198 (на углу минприроды),
- бульвар Франко, 6В (возле Кофе с Совой),
- парк Тренева (угол Самокиша и Севастопольской),
- сквер Мира (напротив Тургенева, 52),
- ул. Киевская, 123 (остановка Парк Гагарина),
- ул. Киевская, 7В (у Лингвиста),
- ул. 60 лет Октября, 18 (возле ПУДа),
- парк Шевченко (за аркой у входа),
- ул. Дм.Ульянова, 1А (угол Дм.Ульянова и Севаст),
- ул. Балаклавская, 67А (возле ПУДа),
- Заводское (конечная 10 троллейбуса)
- поселок ГРэсовский, ул. Кржижановского, 24 (у здания МФЦ).
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С тегами: экология в Крыму