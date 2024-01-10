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Ёлковорот в Симферополе: где можно сдать «отслужившее» новогоднее дерево
Фото: pxhere.com

Ёлковорот в Симферополе: где можно сдать «отслужившее» новогоднее дерево

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:56 10.01.2024

В Симферополе в рамках акции Ёлковорот 14, 21 и 28 января с 11:00 до 15:00 будет работать 20 точек приёма хвойных деревьев. Об этом сообщили организаторы акции.

Приглашаем всех жителей Симферополя поучаствовать в этой акции, сдать свою сосну, ель или пихту на добрые дела. Все деревья отправятся на переработку, — говорится в сообщении.

Пункты приема «отслуживших» новогодних деревьев:

  • ТРК Меганом (возле Кофе с Совой),
  • ул. Маршала Жукова, 15 (у магазина Хабиба),
  • ул. Павленко/бульвар Ленина, 2,
  • ул. Героев Сталинграда (у дома № 3),
  • ул. Киевская, 127 (Сквер Крымской весны),
  • ул. Беспалова угол с ул. Радищева (у школы №8),
  • ул. Лермонтова, 16 (у Крымсоюзпечати),
  • пр. Победы, 95 (угол Пр.Победы и Буденого),
  • ул. Кечкеметская, 198 (на углу минприроды),
  • бульвар Франко, 6В (возле Кофе с Совой),
  • парк Тренева (угол Самокиша и Севастопольской),
  • сквер Мира (напротив Тургенева, 52),
  • ул. Киевская, 123 (остановка Парк Гагарина),
  • ул. Киевская, 7В (у Лингвиста),
  • ул. 60 лет Октября, 18 (возле ПУДа),
  • парк Шевченко (за аркой у входа),
  • ул. Дм.Ульянова, 1А (угол Дм.Ульянова и Севаст),
  • ул. Балаклавская, 67А (возле ПУДа),
  • Заводское (конечная 10 троллейбуса)
  • поселок ГРэсовский, ул. Кржижановского, 24 (у здания МФЦ).
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Ёлковорот в Симферополе: где можно сдать «отслужившее» новогоднее дерево

 

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