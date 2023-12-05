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Юная беглянка из Джанкойского интерната нашлась живой и здоровой
Фото: МВД по РК

Юная беглянка из Джанкойского интерната нашлась живой и здоровой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:10 05.12.2023

Накануне мы рассказывали о поисках 15-летней девочка, которая ушла вечером 3 декабря из Джанкойского интерната.

Сегодня в МВД по РК сообщили: беглянка нашлась. «Прогулялась» до Симферополя.

3 декабря в дежурную часть МО МВД России «Джанкойский» обратился директор ГБОУ РК Джанкойская санаторная школа-интернат с сообщением о том, что учреждение самовольно покинула 15-летняя ученица и не вернулась. Незамедлительно на поиски подростка был ориентирован личный состав ОВД. Заместителем уголовного розыска и его подчиненным менее чем за сутки несовершеннолетняя найдена в городе Симферополе. К счастью, за время пребывания вне учреждения никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было, — отметили в МВД по РК.

С подростком полицейские провели профилактические беседы и вернули девочку в интернат.

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