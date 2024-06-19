Юные художники учились рисовать «портреты» обитателей зооуголка Детского парка Симферополя

Обитатели зооуголка Детского парка Симферополя стали моделями для юных художников.

Наши львы, сипы, олень, кони, ослики и многие другие позировали для воспитанников изостудии «Акварелька» МБ УДО «Радуга», — сообщают Парки столицы (г. Симферополь).

Пленер в Симферопольском зооуголке для юных художников – это часть их летней практики. Мальчишки и девчонки расположившись у вольеров, увлеченно наблюдали за животными и птицами, а потом переносили увиденное на бумагу. Рисуя с натуры, ребята учатся изображать движение, ухватывать пластику, тренируют терпение и наблюдательность.

Фото: АКВАРЕЛЬКА МБ УДО «Радуга»