Юные художники учились рисовать «портреты» обитателей зооуголка Детского парка Симферополя

Обитатели зооуголка Детского парка Симферополя стали моделями для юных художников.
Наши львы, сипы, олень, кони, ослики и многие другие позировали для воспитанников изостудии «Акварелька» МБ УДО «Радуга», — сообщают Парки столицы (г. Симферополь).
Пленер в Симферопольском зооуголке для юных художников – это часть их летней практики. Мальчишки и девчонки расположившись у вольеров, увлеченно наблюдали за животными и птицами, а потом переносили увиденное на бумагу. Рисуя с натуры, ребята учатся изображать движение, ухватывать пластику, тренируют терпение и наблюдательность.
Фото: АКВАРЕЛЬКА МБ УДО «Радуга»
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С тегами: Симферополь