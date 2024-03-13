Юных крымчан знакомят с традициями Масленицы

В республиканских учреждениях культуры для учащихся школ и воспитанников детских садов подготовлена обширная интерактивная культурно-просветительская программа мероприятий, знакомящая с традициями Масленицы.

В Крымском этнографическом музее начались масленичные театрализованные представления, организованные совместно со студентами Крымского университета культуры искусств и туризма. Праздничное мероприятие включает в себя увлекательную экскурсию по выставке «Русский самовар. Традиции чаепития» и веселую игровую форму знакомства с традициями и обычаями масленичной недели с участием артистов-скоморохов. Масленичная неделя в музее продлится до 17 марта.

В Музее-усадьбе А.Н. Бекетова прошел праздник «Как на Масляной неделе», в ходе которого ребята познакомились с обычаями, историей народного и православного праздника. Гости стали участниками народных хороводов «Как на масляной неделе», «Ой блины, мои блины…», разнообразных конкурсов и занимательных игр.

Для семей участников специальной военной операции и многодетных семей в Крымской республиканской библиотеке для молодежи организована благотворительная акция «Масленичный разгуляй». Гости библиотеки участвовали в играх и развлечениях от молодежного театра «Modus operandi», артисты которого провели веселые народные гуляния с песнями, плясками и настоящим русским хороводом. Мероприятие продолжилось чаепитием с блинами. Активное участие в акции приняли представители Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», которые предоставили ребятам подарки и провели патриотическую беседу. В завершение сотрудники библиотеки порекомендовали тематические историко-культурные издания.

В отделе «Дача А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе» Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника 16 марта пройдет культурно-просветительское мероприятие — лекция-презентация «Масленица в произведениях Чехова».

Масленица – праздник проводов зимы, восьмая неделя перед Пасхой. Масленица проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощеным воскресеньем. В традиционном русском быту эта неделя стала самым ярким, наполненным радостью жизни праздником. Праздник Масленицы – это целая неделя гуляний, веселья и широких застолий перед началом Великого Поста. Каждый день этой праздничной недели имеет свой смысл, и даже свое название.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.