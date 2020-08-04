За 100 рублей – на пляж. В Севастополе запустили коммерческий катер «Артбуха – Учкуевка»

В Севастополе запустили туристический морской маршрут по направлению «Артбуха – Учкуевка». Как сообщили в городском правительстве, на линии уже работают два катера. Они достаточно комфортабельные, оборудованы мягкими сиденьями.

Катера ходят с периодичностью каждый час. Первый катер отходит из Артбухты в 8:30, последний — в 18:30. От пляжа в Учкуевке: первый катер в 9:20, последний — в 19:20. Стоимость билета для взрослого – 100 рублей, детский (с 7 — 14 лет) – 50 рублей, детям до 6 лет предоставляется бесплатный проезд. Кроме того, льгота в виде бесплатного проезда действует для многодетных семей, для детей войны, инвалидов I группы, а также для детей-сирот в сопровождении взрослого. Коммерческий туристический маршрут по данному направлению будет работать до конца курортного сезона.

В правительстве Севастополя также уточнили, что в 2024 году, в рамках ФЦП, в курортной Учкуевке оборудуют капитальный причал.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.