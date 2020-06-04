За два месяца работы волонтерских центров в России помощь получили более 1,5 млн. человек

С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает медиков и людей, оказавшихся в тяжелой ситуации — для этого создана сеть волонтерских центров. Достаточно быстро их развернули во всех 85 регионах страны.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что за два месяца партия объединила десятки тысяч волонтеров.

К нам присоединились около 90 тысяч добровольцев по всей стране, — сказал он.

С волонтерскими центрами сотрудничают благотворительные организации, социально ответственный бизнес, депутаты, адвокаты и юристы. Всего за два месяца волонтеры оказали помощь более полутора миллионам человек — медикам, школьникам, пенсионерам, многодетным, инвалидам — всем, кто в ней нуждается.

Добровольцы доставляют продуктовые наборы нуждающимся в этом людям, средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ в больницы. В рамках акции «Спасибо Врачам» в больницы по всей стране передали 200 автомобилей. В целом представители «Единой России» в регионах собрали более 400 миллионов рублей на оказание помощи медикам и гражданам.

Активисты Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» подарили городским подстанциям «скорой» термопоты — приборы для кипячения воды и поддержания ее температуры на заданном уровне. В те редкие минуты, когда у бригад выдается время заехать на подстанцию, они могут быстро и удобно выпить чаю.

Координатор волонтерского штаба «Мы вместе» в Севастополе Виктория Кашлякова сообщила, что за два месяца работы штаба работа проведена колоссальная. Волонтерское движение развернуло свою работу в городе-герое с 25 марта. Более двух тысяч человек стали волонтерами и оказывали нуждающимся севастопольцам самую разную помощь — начиная от доставки продуктовых наборов и лекарственных препаратов, и заканчивая оказанием юридической и психологической помощи, консультацией по выплатам на детей.

По данным на 2 июня, штабы приняли 72143 звонка, участники волонтерского движения выполнили 46774 заявки от обратившихся людей. Всего они вручили 37123 продуктовых набора нуждающимся жителям города.

Штаб «Мы вместе — Севастополь» реализует большое количество проектов и инициатив. Важны и нужны все. Примером является «Белый Севастополь» — проект, который направлен на помощь индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. Наши волонтеры консультировали людей по вопросам поставки на учет в центре занятости и другим насущным юридическим проблемам, — рассказала Виктория Кашлякова.

Андрей Турчак поблагодарил всех, кто несмотря на свои жизненные планы и трудности, каждый день помогает людям и подчеркнул, что такой сплоченной команде под силу решить любые, даже самые сложные задачи.