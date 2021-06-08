За каждым городом и районом в Крыму будут закреплены отдельные проектные организации

За каждым муниципальным образованием в Крыму будут закреплены отдельные проектные организации. Об этом Глава РК Сергей Аксёнов сообщил в ходе заседания республиканского Совета министров.

За Симферополем будет закреплен Научно-исследовательский институт «КрымНИИпроект», за Керчью – ООО «Институт «Шельф». И по всем остальным регионам также должно быть отдельное закрепление проектных организаций, с тем чтобы стиль придомовых территорий был единым, — сказал Аксёнов.

Он сообщил, что принято решение о выделении дополнительных 250 млн. рублей на проектирование благоустройства порядка 400 придомовых территорий в Крыму в 2021 году.

Это большие деньги, практически во всех районах это позволит полностью обеспечить потребность по ремонту и благоустройству придомовых территорий, ремонту подъездных путей и так далее, — уточнил Глава Республики.

При этом Сергей Аксёнов напомнил, что рабочие выезды по городам и районам Крыма будут продолжены, по итогам будет дана соответствующая оценка работы ответственных должностных лиц.

Что касается всех нерешенных проблем, то будут вопросы, чем занимались руководители МУПов, главы администраций, кураторы регионов, профильные министры. Есть элементарные вещи, которые можно решить без больших вложений: покос газонов, озеленение, перерасчет тарифов, уборка подъездов, вывоз мусора, — отметил Глава РК.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что все проблемы крымчан должны решаться в рабочем порядке, постоянно, а не только после «выездов первых лиц». Он поручил до 1 июля проработать программу поддержки городов и районов Северного Крыма.

Транспортная логистика сместилась с джанкойского направления в сторону Крымского моста, это сказалось на многих сферах хозяйства, трудоустройстве людей. Северные регионы Крыма страдать не должны. Необходимо отдельно рассмотреть все, что касается поддержки Джанкоя, Красноперекопска, Раздольненского, Красноперекопского районов, — сказал Глава Крыма.