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Задержан бывший заместитель главы администрации Евпатории
Фото: evp.rk.gov.ru

Задержан бывший заместитель главы администрации Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:16 26.11.2020

Как сказано у классиков: «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Только-только уволился человек с руководящей должности и уже арестован. Как сообщает «Евпаторийский курьер», оперативниками УФСБ задержан бывший заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк. Информацию подтверждают и другие издания.

Действительно, он задержан, проходит по одному из уголовных дел, – сообщил «Крыминформу« собственный источник в силовых структурах.

В должности заместителя главы городской администрации Кирилл Вавренюк работал с мая 2017 года. Несколько дней назад он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 24 ноября.

Ранее Вавренюк несколько лет работал в органах прокуратуры – занимал должность помощника прокурора Железнодорожного района Симферополя, работал прокурором Евпатории, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления СК РФ по Республике Крым, а также управления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РК.

Задержан бывший заместитель главы администрации Евпатории

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