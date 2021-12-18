Задержан экс-вице-премьер Крыма Владимир Серов

По информации ряда СМИ и Телеграм-каналов, бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов задержан на Кубани. Он находился в розыске несколько лет.
Серова, который находится в розыске по делу о взяточничестве, задержали на Кубани. В ближайшее время его привезут на полуостров, — сообщил собственный источник
Серов находился в розыске с апреля 2019 года. Он проходит фигурантам по уголовному делу по факту обещания или предложения помощи в даче взяток. Как заявлял Глава РК Сергей Аксёнов, дело связано с периодом, когда Серов был главой администрации Судака. Должность вице-премьера Крыма он занимал с июля 2017 по март 2018 года.
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