Задержан экс-вице-премьер Крыма Владимир Серов

По информации ряда СМИ и Телеграм-каналов, бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов задержан на Кубани. Он находился в розыске несколько лет.

Серова, который находится в розыске по делу о взяточничестве, задержали на Кубани. В ближайшее время его привезут на полуостров, — сообщил собственный источник РИА Новости в правоохранительных органах. Перед этим бывшего чиновника доставят в Ростов-на-Дону.

Серов находился в розыске с апреля 2019 года. Он проходит фигурантам по уголовному делу по факту обещания или предложения помощи в даче взяток. Как заявлял Глава РК Сергей Аксёнов, дело связано с периодом, когда Серов был главой администрации Судака. Должность вице-премьера Крыма он занимал с июля 2017 по март 2018 года.

Как уточняет ИА «Крыминформ» , дело Владимира Серова связано с выделением земельного участка в курортной зоне Судака. Уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 291.1 УК РФ — «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».

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