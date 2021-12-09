Заксобрание Севастополя приняло проект бюджета города на трехлетний период  

Заксобрание Севастополя рассмотрело законопроект «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Документ представил ИО директора Департамента финансов Алексей Плотников. По его словам, основные характеристики бюджета города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассчитаны на основании базового варианта показателей прогноза социально-экономического развития города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Прогноз доходов бюджета на 2022 год составляет 55,7 миллиарда рублей, на 2023 год – 59,1 миллиарда рублей, на 2024 год – 50,4 миллиарда рублей. Соответственно, общий объем расходов составит на 2022 год – 56,2 млрд. рублей, на 2023 год – 59,3 млрд. рублей, на 2024 год – 50,8 млрд. рублей.

Дефицит бюджета, по словам Алексея Плотникова, постепенно снижается и в 2022 году составит 550 млн. рублей, в 2023 году – 200 млн. рублей, и в 2024 году – 457 млн. рублей.

Большинством голосов законопроект о бюджете города был принят в первом чтении. Председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов, выступая содокладчиком по данному вопросу, отметил, что проект бюджета необходимо подкорректировать ко второму чтению. Установлен срок внесения поправок — до 16 декабря.

Ключевая задача по бюджету, которую я ставлю команде на грядущий год, — тотальное повышение эффективности. Речь идет как об эффективности госуправления, так и о повышении доходов от госсобственности и других государственных ресурсов. Также нам предстоит продолжить работу с федеральным центром — без его поддержки дальнейшее развитие региона пока невозможно, но мы поступательно движемся к росту собственных доходов, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Бюджет Севастополя сохраняет социальную направленность. На обеспечение социально-культурного сектора в проекте главного финансового документа региона на 2022 год предусмотрено около 30 млрд. рублей или 53% всех расходов.

Больше всего средств из этих 30 млрд руб. будет выделено на следующие сферы:

Образование – 35%, или 10,5 млрд. рублей:

— на заработную плату работников школ и детских садов направят 4,8 млрд. руб.;

— на строительство объектов образования направят 1,6 млрд. руб.;

— на организацию обучения, развоз на школьных автобусах, учебники, стипендии и др. выделяется более 1 млрд. руб.;

— на питание обучающихся направят почти 400 млн. руб.;

Здравоохранение – 27%, или 7,9 млрд. руб.:

— на строительство шести крупных объектов здравоохранения выделят 4,1 млрд. руб.;

— начнут строить 2 медицинских учреждения — палатный корпус на 140 коек в горбольнице № 4 и детскую поликлинику на 100 посещений на пл. Ластовая

— на приобретение изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов, лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, закупку вакцин и диагностических средств — 1,2 млрд. руб.;

— на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет пойдет 79,7 млн. руб.;

— на предоставление подарочного комплекта «Подарок новорожденному» направят 18,6 млн. руб.;

— на мероприятия по кадровому обеспечению системы здравоохранения в городе — 83,2 млн. руб.

Социальная политика – 27%, или 7,9 млрд. руб.:

— на поддержку семей с детьми (президентские ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, материнский капитал, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, пособия одинокой матери и на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, жилье детям-сиротам, поддержка многодетных и т.д.) запланировано 2,8 млрд. руб.;

— на социальную поддержку граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов выделяется 2,1 млрд. руб.;

— на возмещение затрат транспортным предприятиям в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан направят 677,4 млн. руб.;

— на предоставление субсидии организациям автотранспорта в связи с оказанием услуг льготной перевозки автотранспортом по маршрутам, проходящим между городом Севастополем и городами Республики Крым, запланировано 14,7 млн. руб. Средства на эти цели в 2022 году будут выделены впервые.

На развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства планируется направить почти 40% всех бюджетных расходов – 22,3 млрд. руб.

Из них:

На финансирование дорожного хозяйства запланировано 9,3 млрд. руб.; На развитие топливно-энергетического комплекса (газификацию) пойдет 1,8 млрд. руб.; На развитие сельского, рыболовного, водного и лесного хозяйств в бюджете города предусматривается 712,3 млн. руб.; На связь и информатизацию направят 439,6 млн. руб.; На иные вопросы в области национальной экономики запланировано 2,4 млрд. руб., в том числе на реализацию мероприятий ФЦП до 2025 года и национальных проектов — 1,8 млрд. руб. На развитие транспортной системы выделят более 670 млн. руб., в том числе на пассажирские перевозки городским транспортом по регулируемым тарифам запланировано 648,8 млн. руб., из которых 620,7 млн руб. пойдет на обеспечение регулярных внутригородских пассажирских перевозок автомобильным, электрическим и морским транспортом, а 28,1 млн. руб. — на обеспечение регулярных пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом. На расходы в области жилищно-коммунального хозяйства запланировано 6,9 млрд. руб., в том числе:

— 3,66 млрд. руб. — на мероприятия в сфере водоснабжения, водоотведения и канализации;

— 1 705,9 млн. руб. — на мероприятия в сфере благоустройства;

— 985,1 млн. руб. — на расходы в сфере теплоснабжения;

— 414,1 млн. руб. — на мероприятия в сфере жилищного хозяйства, в том числе 253,8 млн. руб. на мероприятия, связанные с улучшением жилищных условий отдельных категорий граждан.

На реализацию федеральной целевой программы на трехлетний период предусмотрено 61,1 млрд. руб., из них 22 млрд. руб. запланировано на 2022 год.

Наиболее крупные направления расходов в рамках ФЦП:

— строительство, реконструкция и ремонт дорог – 6,9 млрд. руб.;

— развитие отраслей социально-культурной сферы – 6,6 млрд. руб.;

— обеспечение водоснабжением – 3,6 млрд. руб.;

— газификация – 1,8 млрд. руб.

Таким образом, проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов предполагает исполнение в полном объеме всех социальных обязательств, отсутствие государственного долга, запланированное увеличение собственных доходов бюджета за три года на 5,3 млрд. рублей.

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