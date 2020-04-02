Заксобрание Севастополя приняло закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей

На своем внеочередном пленарном заседании Заксобрание Севастополя приняло закон «О внесении изменений в отдельные законы города Севастополя о специальных налоговых режимах». Документ поддержан в двух чтениях.

Докладчик по вопросу, директор Департамента финансов Севастополя Владимир Штоп сообщил, что закон направлен на снижение налоговой нагрузки на предпринимателей малого и среднего бизнеса в сложных экономических условиях, которые могут возникнуть при распространении пандемии.

Предлагается установить льготное налогообложение для отраслей, наиболее пострадавших от введения мер противодействия распространению вируса, а также отраслей, направленных на обеспечение жизнедеятельности граждан в условиях пандемии. Поддержка будет оказана таким отраслям: транспорт, гостиничный бизнес, общественное питание, сфера культуры, спорта и досуга, туристические и отдельные бытовые услуги, — рассказал Владимир Штоп.

Документ предусматривает снижение платы за патент.

Ставка у нас 4% — минимальная по налоговому кодексу, мы ее не можем снизить. Мы предлагаем уменьшить максимальный размер потенциально возможного годового дохода и применить к этому доходу коэффициент 0,5. То есть уменьшить его в два раза, — сказал директор Департамента финансов правительства.

Ставка единого налога на вменённый доход (ЕНВД) по четырем видам деятельности (указанных в пунктах 5, 8, 9, 12 статьи 1 настоящего Закона) уменьшается в два раза – до 7,5%.

Упрощенная система налогообложения. Предлагается снизить ставку до 1% на доходы. Здесь порядка 45 видов деятельности. И второй случай – доходы, уменьшенные на величину расходов – налоговая ставка устанавливается в размере 5%. Здесь 31 вид деятельности, — указал Владимир Штоп.

Глава Департамента подчеркнул, что после вступления закона в силу, «поддержка будет оказана тем предпринимателям, которые несут наибольшие убытки от введения мер противодействия распространению вируса, а также отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность граждан в условиях пандемии». В первую очередь это транспортные компании, предприятия гостиничного и туристического бизнеса и ряд других.

Депутаты обратили внимание на то, что принятие данного закона поставит в неравные условия севастопольских предпринимателей. Так, вице-спикер Татьяна Лобач подчеркнула, что после введения ужесточённого режима самоизоляции на территории города Севастополя, страдают все предприниматели. С тем, что действие налоговых льгот нужно распространять на всё предпринимательское сообщество, согласны все депутаты.

В свою очередь врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что данный проект закона первый, далее будут приниматься аналогичные для других видов предпринимательской деятельности. Глава города пояснил, что сразу всех включить в него невозможно, поскольку направления, по которым «будут выданы целевые возмещения выпадающих доходов» утверждены Правительством РФ. При этом Михаил Развожаев подчеркнул, что «мы первые в стране принимаем подобный пакет экономических мер» и далее будут рассматриваться возможности поддержки севастопольского бизнеса если не из федерального бюджета, так из местного.

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев призвал коллег поддержать данный проект закона, так как рабочая группа, созданная при правительстве Севастополя, продолжает работать в этом направлении.

Весь бизнес сейчас оказался не в очень хорошей ситуации. Предпринимателей малого и среднего бизнеса, конечно, это касается в первую очередь. Ко мне также часто обращаются с просьбами поддержать их в таких условиях. Конечно, всем хочется помочь, — отметил спикер севастопольского парламента. – Хочу отметить, что данный законопроект — это только первый пакет. Я предлагаю поддержать его и дальше совместно работать над следующим законом.

Депутаты поддержали данный законопроект единогласно в двух чтениях.