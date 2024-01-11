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Завершается ремонт здания ского художественного училища имени Н.С. Самокиша

Завершается ремонт здания Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 21:55 11.01.2024

Реконструкция предусмотрена Республиканской адресной инвестиционной программой.

Министр культуры РК Татьяна Манежина посетила Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша, где осмотрела ход завершения мероприятий по реконструкции.

Завершается ремонт здания Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша

Работы стоимостью 290 млн. рублей предусмотрены в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы.

Завершается ремонт здания Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша

В выезде на объект приняли участие руководители подрядной организации ООО «Монтаж-Сервис» и Крымского художественного училища.

Завершается ремонт здания Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша

В учебном заведении окончены все основные строительные и отделочные работы по перестройке и модернизации учебных классов, мастерских живописи, композиции и дизайна, входной группы, спортивного блока, пищеблока с обеденным залом, актового зала со сценой, административной группы помещений, библиотеки, включающей читальный зал и книгохранилище, открытой галереи. Площадь училища после реконструкции составляет порядка 4 тысяч квадратных метров и рассчитана на 160 обучающихся, — сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Завершается ремонт здания Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша

Специалисты подрядной организации завершают уборку прилегающей территории и монтаж ограждения.

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Завершается ремонт здания Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша

Вместе с тем, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» продолжает подключение (технологическое присоединение) здания к тепловым сетям (плановые сроки — до 10 апреля текущего года), после чего будет завершен ввод объекта в эксплуатацию, что позволит начать учебный процесс в новом здании.

Завершается ремонт здания Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша

Фото: пресс-служба минкульта РК.

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