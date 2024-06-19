Завтра в Симферополе потушат Вечный огонь. Профилактика

О профилактических работах на мемориале «Вечный огонь» в Симферополе сообщили в городской администрации:

С 18:00 20 июня до 18:00 21 июня будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале «Могила неизвестного солдата», расположенном в парке им Гагарина. В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти — «Вечного огня».

22 июня в крымской столице пройдут памятные мероприятия, посвященные 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.