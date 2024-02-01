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Завтра в Симферополе стартуют гастроли циркового шоу «Песчаная сказка»

Завтра в Симферополе стартуют гастроли циркового шоу «Песчаная сказка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 20:48 01.02.2024

Уникальная программа заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк».

В Симферополе пройдут гастроли циркового шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк».

Завтра в Симферополе стартуют гастроли циркового шоу «Песчаная сказка»

Манеж Симферопольского государственного цирка им. Б. Тезикова претерпит невероятное преображение: огромные декорации и передовые световые приборы превратят его в настоящий восточный дворец, где оживут сказочные персонажи и завлекут гостей в мир восточных тайн. В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк», — рассказали в министерстве культуры РК.

Завтра в Симферополе стартуют гастроли циркового шоу «Песчаная сказка»

Зрителей со 2 февраля ждет уникальная постановка с единым сюжетом, трюками, невероятными образами титулованных артистов в эксклюзивных костюмах, авторскими декорациями и спецэффектами.

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Подробнее (и больше фото) — на сайте Симферопольского цирка.

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