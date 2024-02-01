Завтра в Симферополе стартуют гастроли циркового шоу «Песчаная сказка»

Уникальная программа заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк».

В Симферополе пройдут гастроли циркового шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк».

Манеж Симферопольского государственного цирка им. Б. Тезикова претерпит невероятное преображение: огромные декорации и передовые световые приборы превратят его в настоящий восточный дворец, где оживут сказочные персонажи и завлекут гостей в мир восточных тайн. В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк», — рассказали в министерстве культуры РК.

Зрителей со 2 февраля ждет уникальная постановка с единым сюжетом, трюками, невероятными образами титулованных артистов в эксклюзивных костюмах, авторскими декорациями и спецэффектами.

Подробнее (и больше фото) — на сайте Симферопольского цирка.