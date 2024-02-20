Завтра в центре Симферополя возможны транспортные заторы – будет перекрыта улица Гоголя

Коммунальщики Симферополя «добрались» и до улицы Гоголя. Завтра здесь будут обрезать деревья. Соответственно – не припарковаться, ни проехать.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 21.02.2024 будет ограничено движение на участках улицы Гоголя (от Проспекта Кирова до улицы Героев Аджимушкая), — сообщили в администрации Симферополя.

Городские власти просят жителей и гостей крымской столицы заранее планировать маршруты. Предупреждаем: ул. Гоголя – достаточно «проездная» и пробки в центре неизбежны. И… интересно, как коммунальщики поступят с припаркованными там автомобилями (они там сутками стоят, занимая один, а то и два ряда улицы).