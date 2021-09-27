Земельный скандал в Евпатории. У силовиков есть вопросы и к горсовету, и к администрации города

В Евпатории расследуют махинации с землей на семь миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости . Издание поясняет, что основанием для расследования незаконного отчуждения муниципальных земель в Крыму стал депутатский запрос. Речь идет об объекте стоимостью 7 миллиардов рублей. Это следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости ответа крымской прокуратуры, датированного 10 сентября, депутату Госдумы седьмого созыва Руслану Бальбеку.

Как следует из ответа, в октябре 1999 года горсовет Евпатории передал в коллективную собственность КСП «Агрофирма «Мойнаки» (в настоящее время ООО «Агрофирма «Мойнаки») земельный участок общей площадью 775 260 квадратных метров из земель Евпатории.

В 2008 году решением Евпаторийского городского совета «Агрофирма «Мойнаки» получила разрешение на разработку проекта приватизации земель кооператива. Это решение не было реализовано и в силу положений закона РК от 31 июля 2014 года «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории республики Крым» утратило законную силу. Таким образом, вышеуказанный земельный участок общей площадью 775 260 кв. м. находился (до 18.03.2014) и находится в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Евпатория, — говорится в ответе прокуратуры.

При этом «Агрофирма «Мойнаки» в сентябре 2019 года получила право частной собственности на этот земельный участок, а затем он был разделен на участки, предназначенные для среднеэтажной жилой застройки и строительства торгово-развлекательных центров.

По факту неправомерных действий должностных лиц Госкомрегистра, связанных с оформлением права частной собственности за ООО «Агрофирма «Мойнаки» на земли муниципального образования городского округа Евпатория кадастровой стоимостью свыше 7 млрд. рублей, Следком в июне этого года возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Отмечается, что в целях возврата указанных выше земель в муниципальную собственность прокуратурой Евпатории 9 сентября 2021 года внесено представление в адрес главы администрации города Романа Тихончука.

Как рассказал РИА Новости сам Бальбек, участок, «кадастровая стоимость которого составляет свыше 7 миллиардов рублей, уже успели поделить на 27 отдельных земельных участков и продать третьим лицам».

В ходе проверки было выявлено незаконное выведение вышеуказанных земель из муниципальной собственности города Евпатория, в связи с чем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и предпринимаются меры по возврату этих земель городу, — говорит Бальбек.