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Жара… Но! Важно помнить: купание в пруду симферопольского парка имени Гагарина запрещено

Жара… Но! Важно помнить: купание в пруду симферопольского парка имени Гагарина запрещено

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:29 17.07.2024

В палящий зной так и хочется окунуться в прохладный водоём. Но купание в непредназначенном месте чревато для здоровья. В частности, точно, запрещено (и не безопасно) купание в прудах симферопольского парка имени Гагарина.

Купаясь в пруду, где живут водоплавающие птицы, вы подвергаете себя опасности заразиться заболеваниями кожи, глаз, ушей, кишечной инфекцией. Помимо этого при высоких температурах воздуха в пресной воде развиваются различные вредоносные микроорганизмы, – сообщают Парки столицы (г. Симферополь).

Проигнорировать такое предупреждение – невозможно! Друзья, не игнорируйте предупреждающие таблички. Выбирайте для купания специально отведенные места и будьте здоровы!

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