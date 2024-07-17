Жара… Но! Важно помнить: купание в пруду симферопольского парка имени Гагарина запрещено

В палящий зной так и хочется окунуться в прохладный водоём. Но купание в непредназначенном месте чревато для здоровья. В частности, точно, запрещено (и не безопасно) купание в прудах симферопольского парка имени Гагарина.

Купаясь в пруду, где живут водоплавающие птицы, вы подвергаете себя опасности заразиться заболеваниями кожи, глаз, ушей, кишечной инфекцией. Помимо этого при высоких температурах воздуха в пресной воде развиваются различные вредоносные микроорганизмы, – сообщают Парки столицы (г. Симферополь).

Проигнорировать такое предупреждение – невозможно! Друзья, не игнорируйте предупреждающие таблички. Выбирайте для купания специально отведенные места и будьте здоровы!

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