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Жеребьевка шестого чемпионата Премьер-лиги КФС состоялась
фото: пресс-служба КФС

Жеребьевка шестого чемпионата Премьер-лиги КФС состоялась

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 14:01 15.09.2020

15 сентября 2020 года в Симферополе прошла Церемония жеребьевки чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2020/21 годов состоялась 15 сентября в Симферополе.

По результатам жеребьевки будет сформирован календарь чемпионата Премьер-лиги КФС-2020/21, — отмечают в пресс-службе КФС.

В первом туре чемпионата, который пройдет 26-27 сентября, сыграют:

  • ФК «Гвардеец» (Скворцово) – ФК «Крымтеплица» (Молодежное)
  • ФК «Севастополь» – ФК «Океан» (Керчь)
  • ФК «Фаворит-ВД Кафа» – ПФК «Кызылташ» (Бахчисарай)
  • ФК «Евпатория» – ФК «ТСК-Таврия» (Симферополь)

Полный календарь 1-2 круга чемпионата ПЛ КФС сезона-2020/21 будет опубликован на сайте КФС позже.

Жеребьевка шестого чемпионата Премьер-лиги КФС состоялась

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