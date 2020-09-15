Жеребьевка шестого чемпионата Премьер-лиги КФС состоялась

15 сентября 2020 года в Симферополе прошла Церемония жеребьевки чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2020/21 годов состоялась 15 сентября в Симферополе.
По результатам жеребьевки будет сформирован календарь чемпионата Премьер-лиги КФС-2020/21, — отмечают в пресс-службе КФС.
В первом туре чемпионата, который пройдет 26-27 сентября, сыграют:
- ФК «Гвардеец» (Скворцово) – ФК «Крымтеплица» (Молодежное)
- ФК «Севастополь» – ФК «Океан» (Керчь)
- ФК «Фаворит-ВД Кафа» – ПФК «Кызылташ» (Бахчисарай)
- ФК «Евпатория» – ФК «ТСК-Таврия» (Симферополь)
Полный календарь 1-2 круга чемпионата ПЛ КФС сезона-2020/21 будет опубликован на сайте КФС позже.
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