Жителям осажденного Севастополя присвоят статус ветеранов Великой Отечественной войны. Подробности

Накануне мы сообщали о законодательной инициативе «Единой России» о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня стали известны подробности. Законопроект внесен в Госдуму 10 сентября. Ожидается, что он будет принят в кратчайшие сроки и вступит в силу 1 октября. В марте 2020 года инициативу Секретаря Севастопольского регионального отделения «Единой России» Михаила Развожаева о предоставлении статуса ветерана Великой Отечественной войны гражданам, имеющим статус «Житель осажденного Севастополя» поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Сейчас в городе-герое 980 человек имеют статус «Житель осажденного Севастополя». К ним относятся все, кто родился до 4 июля 1942 года, когда завершилась вторая героическая оборона города. Секретарь севастопольского отделения «Единой России» Михаил Развожаев указал на особую важность законопроекта.

Раньше у нас был только региональный статус, теперь же наши жители осажденного Севастополя будут приравнены к ветеранам ВОВ через запятую после жителей блокадного Ленинграда. Мы долго этого ждали, и сегодня при партийной поддержке законопроект внесен в Госдуму. Ждем его принятия, чтобы закончить эту работу и восстановить справедливость, — отметил Михаил Развожаев.

В ходе видеоконференции секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что с новым статусом жители осажденного Севастополя получат соответствующие меры федеральной социальной поддержки.

Этот документ мы разрабатывали совместно с Правительством РФ. В числе федеральных мер поддержки — ежемесячные денежные выплаты, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное обслуживание, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте. Весь ресурс партии «Единая Россия» будет вовлечен в работу и закон будет принят в начале осенней сессии и с 1 октября вступит в силу, — утверждает Андрей Турчак.

Сенатор Федерального Собрания РФ от Севастополя Валерий Куликов отметил, что разработка законопроекта – кропотливая совместная работа разных уровней власти.

Процесс принятия законопроекта на стадии завершения. Это коллективный труд, и если бы мы — Совет Федерации, Госдума, Правительство Севастополя, Партия, Законодательное собрание — не были вместе, у нас бы ничего не получилось, — считает Валерий Куликов.

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик подчеркнул историческую значимость данного законопроекта.

В 2017 году удалось добиться выделения субвенций из Госбюджета в размере 47 млн. рублей для этой категории жителей Севастополя, принять региональный закон. Но самое главное здесь — историческая справедливость, поскольку эти люди до 2014 года имели статус участников Великой Отечественной войны. Надеюсь, в ближайший месяц-два они получат статус уже в новейшей российской истории, — говорит депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик.

Фото: СРО ЕР.