Живопись и музыка эпохи Ренессанса в Керчи. Причем уже завтра

В пятницу, 8 декабря в Керченской картинной галерее состоится лекция-концерт «Гении Возрождения. Часть 2». Посетители увидят полотна великих итальянских художников и послушают произведения известных композиторов. Как сообщили в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, мероприятие посвящено двум видам искусства – живописи и музыке. Событие является частью цикла лекций-концертов «Диалоги сквозь века», который стартовал в октябре.

На большом экране перед гостями вечера предстанут картины художников эпохи Ренессанса. Одновременно прозвучат сочинения композиторов-классиков – в живом исполнении и уникальных записях. Всё это будет сопровождаться рассказом о взаимодействии музыки и живописи и о том, как одни шедевры рождаются благодаря другим.

Автором и ведущей проекта выступает Эльза Неб – музыкант, педагог, выпускница Московской Государственной консерватории им. Чайковского и Российского государственного университета им. Косыгина.

Во второй части программы «Гении Возрождения» мы продолжим путешествие по Флоренции времён Рафаэля и Микеланджело, окунёмся в тайны философии эпохи Ренессанса, познакомимся с главным символом венгерской культуры – непревзойденным пианистом и композитором Ференцем Листом и услышим музыку невероятной красоты, – рассказала Турпорталу Крыма Эльза Неб.

Начало лекции-концерта – в 16:00. Вход свободный. Адрес галереи: Керчь, ул. Театральная, 36.