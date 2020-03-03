Бег по кругу: в ООН снова обсудят «права человека в Крыму»

В пятницу, 6 марта состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором планируется обсудить ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму. Об этом сообщает СМИ «незалежной» представитель Украины при ООН Олег Николаенко. Он уточнил, что заседание инициировано украинской делегацией в ООН при поддержке стран-партнеров и пройдет по «формуле Аррии», то есть с участием представителей государственного и негосударственного секторов стран, которые не входят в состав Совбеза. Поддержали почин в который раз обсудить «права человека в Крыму» Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия.

По словам украинского дипломата, будут обнародованы «факты нарушений прав человека на полуострове».

Мы ознакомим членов Совбеза с мерами, которые предпринимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупацию Крыма, — заявил Николаенко.

Также речь пойдет о возможности для углубления взаимодействия между основными институтами ООН и гражданским обществом с целью «положить конец ограничениям прав человека в Крыму».

По информации Киева, украинскую сторону будут представлять так называемый «постоянный представитель президента Украины в АРК», руководители запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» (организации, признанной судом экстремистской, потому и находящейся под запретом) и украинские «неправительственные организации».

О чем будут вещать вышеперечисленные персонажи? На 99% повторят тезисы 2016 года, 2017 года, 2018 года, 2019 года и еще раз прошлого года. Все по кругу…