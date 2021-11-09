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Депутаты горсовета Евпатории «не сдали» главу администрации города
На фото из Facebook глава администрации Евпатории Роман Тихончук

Депутаты горсовета Евпатории «не сдали» главу администрации города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:59 09.11.2021

Депутаты горсовета Евпатории отклонили (уже второй раз) представление прокурора города, который требовал наказать главу евпаторийской администрации Романа Тихончука за нарушения в сфере антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

По поводу представления прокурора города, то его оставили без удовлетворения в связи с отсутствием основания для применения к главе администрации мер ответственности, – сообщили агентству в горсовете.

Сформированная для изучения прокурорского представления комиссия заслушала объяснения Романа Тихончука и изучила материалы прокурорской проверки. После этого было принято решение об отклонении представления. Неофициально сообщается, что депутаты не посчитали записи телефонных переговоров в рамках оперативно-розыскных мероприятий надлежащим доказательством.

Напомним, ранее в горсовет поступило представление прокурора Евпатории Сергея Шкаева об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы. Согласно документу, Тихончук нарушил требования статьи 12.1 федерального закона «О противодействии коррупции», пункты 3 и 3.1 части 1 статьи 14 закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Депутаты горсовета Евпатории «не сдали» главу администрации города

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