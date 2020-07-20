Два протеста – один ответ. Киев и Вашингтон недовольны поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу поездки Президента России Владимира Путина в Крым.

В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации, — говорится в понедельник в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона, добавили в ведомстве, считает поездки российских чиновников в Крым и Севастополь «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины«.

И если Киев «теоретизирует», то недовольство Вашингтона вызвала именно закладка российских военных кораблей в Керчи. Так, посольство США на Украине считает, что строительство Россией военных кораблей «на захваченной украинской территории нарушает международные нормы».

Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса. Крым – это Украина, — говорится в сообщении американского посольства.

Отметим, что официально обе «реплики» остались (пока) без внимания. Зато крымские политики «оторвались» от души. Лейтмотив ответов: «Крым – это Россия».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться, причисляя полуостров к украинской территории.

Американцы ошиблись землями. Крым – это действительно суверенная территория, которая принадлежит России и является ее неотделимой частью. Наши западные партнеры большие конъюнктурщики, и это им пойдет в большой жирный минус, — сказал РИА Новости Шеремет.

Первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс призвал американские власти заняться решением проблем внутри своей страны, а не «совать нос» в чужие дела, связанные со строительством десантных кораблей в Крыму.

Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела, — сказал РИА Новости РИА Фикс.

Чиновники Министерства иностранных дел Украины занимаются глупыми заявлениями вместо того, чтобы решать реальные проблемы украинских граждан, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Уже давно складывается четкое впечатление, что украинский МИД – это филиал «Цирка дю Солей». Чиновникам как-то надо оправдывать свое существование и они, вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами украинских граждан, устраивают соревнование на самое глупое заявление. Особенно смешны эти взмахи кулачками и топанье ножками, как разбалованные карапузы, на которых взрослые не обращают внимание, – заявил Чегринец.

Он добавил, что Крым является неотъемлемой частью России, и киевским властям уже давно пора это признать.

В понедельник на Керченском заводе «Залив» были заложены два универсальных десантных корабля (их еще называют «российские мистрали»). Подробнее об этом событии — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.