Глава Крыма прокомментировал задержание Олеси Харитоненко в Евпатории: неприкасаемых нет

По последним данным, Роман Тихончук остается в статусе свидетеля.

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал задержание главы муниципального образования – председателя городского совета Евпатории, члена Государственного совета РФ Олеси Харитоненко.

Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия. Процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен. Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет, — отметил Аксёнов.

Никаких подробностей Глава РК не сообщил. По последним данным, Харитоненко задержана. В течение ближайшего часа суд вынесет решение о мере пресечения. Следователи настаивают на аресте.

Оперативные мероприятия (обыски) прошли с утра в кабинете Харитоненко и ряде других кабинетов (в том числе администрации). С главой администрации Евпатории Романом Тихончуком также были проведены следственные действия, но по последним данным он остается на свободе, в статусе свидетеля.

Олесе Харитоненко инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Речь идет об изменении назначения земельного участка — его переводе из рекреационной зоны в зону жилищного строительства и возведения многоэтажки.

Интересное продолжение истории — ЗДЕСЬ.