Губернатор Михаил Развожаев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко провели рабочую встречу в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провели рабочую встречу, где обсудили вопросы развития науки, цифровизации и туризма.

Встреча прошла в Севастопольском государственном университете. Михаил Развожаев и Дмитрий Чернышенко посетили лабораторный корпус Института перспективных исследований. Здесь работает единственная в Крыму научная школа в области биофизики. Также губернатор и вице-премьер осмотрели молодёжную научно-исследовательскую лабораторию «Робототехника и интеллектуальные системы управления», сотрудники которой работают над созданием интеллектуальных информационно-управляющих систем, и площадку EnergyNet, где идёт работа над проектированием цифровых энергосетей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил главу города за личное внимание к научно-образовательной сфере.

По поручению Президента вы создаёте условия для подготовки высококвалифицированных кадров. В Севастополе работает 6 вузов, в том числе 5 филиалов. В них обучается свыше 15 тысяч студентов. Большинство ребят осваивают востребованные для региона специальности в сферах: ИТ, технологии кораблестроения и водного транспорта, экономика и образование. Сегодня мы посетили Севастопольский государственный университет. Оценили работу молодёжной лаборатории. В субъекте сильна связка образования с наукой и реальным сектором экономики. Во многом благодаря работе межрегионального научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех». В этом году он успешно прошел ротацию и показывает стабильные результаты, – отмечает вице-премьер.

В свою очередь, глава города поблагодарил Дмитрия Чернышенко за поддержку, оказываемую НОЦ «МореАгроБиоТех».

Севастопольский государственный университет – флагман высшего образования и главный научный центр нашего города. Все лаборатории научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех» активно работают, в них кипит научная и творческая жизнь. Мы в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» вырабатывали стратегию применения университета. И теперь с удовольствием примем участие в стратегической сессии, которую будет проводить Председатель Правительства, чтобы ещё чётче понимать задачи, которые будем ставить перед этим вузом – как для развития города, так и для участия в федеральных проектах, – говорит Михаил Развожаев.

Глава города и вице-премьер также обсудили и развитие цифровой сферы в Севастополе.

На территории Республики Крым и Севастополя работают 2 новых оператора мобильной связи. Субъект регулярно подвергается кибератакам, я благодарю Вас за совместную работу по оперативному восстановлению цифровой инфраструктуры и обеспечению безопасности государственных информационных систем, – подчеркивает Дмитрий Чернышенко.

Михаил Развожаев и Дмитрий Чернышенко также посетили открывшуюся этой осенью Севастопольскую детскую школу искусств и площадку историко-археологического парка «Херсонес Таврический», где сейчас идёт строительство центра «Корсунь» (филиал «Артека»), музеев Крыма, Античности и Византии, Христианства. Появление нового культурного комплекса существенно усилит туристический потенциал региона.

В ходе рабочей поездки глава города продемонстрировал вице-премьеру многофункциональный туристический комплекс «Апи-Балаклава», построенный в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», и рассказал о реализации приоритетных инвестиционных проектов «Развитие Балаклавы» и «Развитие экологического туризма и маршрута активного отдыха «Большая Севастопольская тропа».

Севастополь активно участвует в реализации нацпроекта. Турпоток по итогам года составит около 230 тыс. человек. В 2022-2023 годах общий объем господдержки отрасли туризма в субъекте – более 500 млн руб. Кроме того, в прошлом году город получил свыше 330 млн руб. грантовой поддержки на проекты в сфере туризма, включая быстровозводимые модульные отели, – отмечает Дмитрий Чернышенко.

Михаил Развожаев и Дмитрий Чернышенко обсудили и спортивный потенциал Севастополя.

Президент Владимир Путин поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. По итогам 2022 года у вас этот показатель соответствует плановому значению, а уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 58%, также достигнув плановой цифры. Мы с Вами торжественно открыли два знаковых для города объекта – спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя и новый фиджитал-центр. Уверен, оба объекта будут органично дополнять друг друга и станут местом притяжения для подрастающего поколения, – говорит зампред Правительства.

Губернатор отметил, что в течение года в Севастополе были открыты три физкультурно-оздоровительных центра.

В этом году мы закончили строительство дворца водных видов спорта и реконструкцию спорткомплекса имени 200-летия Севастополя. Кроме того, по программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя мы построили три физкультурно-оздоровительных комплекса: в Верхнесадовом, в Каче и в Инкермане, последний из них – с бассейном. В прошлом году мы открыли ФОК на улице Тараса Шевченко. Сейчас в городе строится большой объект для школы бокса. Мы приближаемся к заданным Президентом и нацпроектом нормам обеспеченности региона спортивными объектами, – констатирует Михаил Развожаев.

Напомним, 29 декабря в Севастополе были открыты Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр — здесь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя