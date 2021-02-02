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И снова о скандале с земельными участками в Пионерском парке Алупки

И снова о скандале с земельными участками в Пионерском парке Алупки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 02.02.2021

Как и обещала глава администрации Ялты Янина Павленко, по поводу законности выделения земельных участков в Пионерском парке Алупки городские власти начали претензионную работу.

И снова о скандале с земельными участками в Пионерском парке Алупки

Сегодня работа идет в нескольких направлениях. Первое – Администрацией Ялты уже направлено в прокуратуру города обращение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства при передаче в собственность и формировании земельных участков. Второе – мы инициировали процедуру создания в рамках этой зеленой зоны особо охраняемой природной территории местного значения. Что это дает? Особый статус и, как следствие, режим особой охраны! Процедура не очень простая, займет некоторое время. Поэтому третье – Департаменту муниципального контроля поставлена задача осуществлять контроль, чтобы не допустить незаконную вырубку деревьев, — написала на своей странице в Facebook Янина Павленко.

И снова о скандале с земельными участками в Пионерском парке Алупки

По ее словам, на счету и под наблюдением – каждое дерево. Общими усилиями, властей Ялты, Алупки, местных общественников, зеленую зону можно сохранить.

И еще один важный момент. Сейчас на различные сайты выплескивается масса объявлений о продаже участков в Пионерском парке. Прошу потенциальных покупателей быть бдительными, — резюмировала глава администрации Ялты.

И снова о скандале с земельными участками в Пионерском парке Алупки

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.

И снова о скандале с земельными участками в Пионерском парке Алупки

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