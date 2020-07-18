Июльская страда севастопольского «Добровольца»

Этим летом у севастопольского «Добровольца» много забот. В Общественное Движение вливаются новые силы. Самые неравнодушные – представители ТОСов и новой организации инвалидов Орлиновского МО. Обнаружили свалку на берегу озера – популярного места отдыха, сообща убрали , еще и сподвигли «Доброволец» на новый проект – экологический. Но ведь и «старые» никто забрасывать не собирается: вот и автолавка по выходным стала привычной в селах Байдарской длины, и адресная продуктовая помощь нуждающимся оказывается. А есть и «старые-новые начинания», такие, что предлагают объединить усилия социально ориентированному бизнесу. Вот и в столовых «КазанОк» уже кормят бесплатными обедами по спискам «Добровольца».

Лидер «Добровольца», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков, кроме общественной, еще и депутатской работой успевает заниматься. На днях он был приглашён председателем ТСН «Благодатный» Татьяной Ильичёвой для обсуждения проблем Товарищества собственников недвижимости. В их решении нужна помощь депутата. В скором времени состоится общее собрание ТСН, — многие решения и обращения нужно принимать коллегиально.

А еще нужно успеть заехать в гости к еще одну «мотору» ОД «Доброволец» — Николаю Помогалову. У того в эко-парке «Лукоморье» сейчас проходит много интересных мероприятий и встреч.

Словом, в июле этого года дел у «Добровольца» и его лидера много. Но Дмитрий Голиков доволен. Говорит, что даже не ожидал такой активности от севастопольцев. Ну а «Доброволец» хорошую инициативу всегда поддержит. Вот, что он рассказал о сотрудничестве с новой организацией инвалидов сел Байдарской долины.

То, что затеял Андрей Фомин, сначала показалось мне нереальным (уточненные списки инвалидов, их проблем, адресная помощь, организация комплексной медицинского, социального обслуживания – ред). Когда он предложил мне в этом участвовать, я ему объяснил просто: «Я буду принимать участие только в рабочем проекте». — Увидишь, все получится! Когда он начал звонить мне почти каждый день, с шести утра и «доставать», я задумался. А затем люди – инвалиды начали получать то, чего не могли добиться и уже даже перестали надеяться, десятилетиями… В очередной шести часовой утренний звонок, я задал ему вопрос: «Куда ты так летишь»? Ответ: «После того, как я стал инвалидом 1-й группы, понял одно, я во всем уже опаздываю», — отметил Дмитрий Голиков.

Вот в этом-то и дело: не опоздать бы. И с проектами, и с помощью, и с решением людских проблем. Поэтому даже в июле севастопольский «Доброволец» не может позволить себе отпуск.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».