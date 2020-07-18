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Июльская страда севастопольского «Добровольца»

Июльская страда севастопольского «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:24 18.07.2020

Этим летом у севастопольского «Добровольца» много забот. В Общественное Движение вливаются новые силы. Самые неравнодушные – представители ТОСов и новой организации инвалидов Орлиновского МО. Обнаружили свалку на берегу озера – популярного места отдыха, сообща убрали , еще и сподвигли «Доброволец» на новый проект – экологический. Но ведь и «старые» никто забрасывать не собирается: вот и автолавка по выходным стала привычной в селах Байдарской длины, и адресная продуктовая помощь нуждающимся оказывается. А есть и «старые-новые начинания», такие, что предлагают объединить усилия социально ориентированному бизнесу. Вот и в столовых «КазанОк» уже кормят бесплатными обедами по спискам «Добровольца».

Июльская страда севастопольского «Добровольца»

Лидер «Добровольца», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков, кроме общественной, еще и депутатской работой успевает заниматься. На днях он был приглашён председателем ТСН «Благодатный» Татьяной Ильичёвой для обсуждения проблем Товарищества собственников недвижимости. В их решении нужна помощь депутата. В скором времени состоится общее собрание ТСН, —  многие решения и обращения нужно принимать коллегиально.

Июльская страда севастопольского «Добровольца»

А еще нужно успеть заехать в гости к еще одну «мотору» ОД «Доброволец» — Николаю Помогалову. У того в эко-парке «Лукоморье» сейчас проходит много интересных мероприятий и встреч.

Июльская страда севастопольского «Добровольца»

Словом, в июле этого года дел у «Добровольца» и его лидера много. Но Дмитрий Голиков доволен. Говорит, что даже не ожидал такой активности от севастопольцев. Ну а «Доброволец» хорошую инициативу всегда поддержит. Вот, что он рассказал о сотрудничестве с новой организацией инвалидов сел Байдарской долины.

Июльская страда севастопольского «Добровольца»

То, что затеял Андрей Фомин, сначала показалось мне нереальным (уточненные списки инвалидов, их проблем, адресная помощь, организация комплексной медицинского, социального обслуживания – ред). Когда он предложил мне в этом участвовать, я ему объяснил просто: «Я буду принимать участие только в рабочем проекте». — Увидишь, все получится! Когда он начал звонить мне почти каждый день, с шести утра и «доставать», я задумался. А затем люди – инвалиды начали получать то, чего не могли добиться и уже даже перестали надеяться, десятилетиями… В очередной шести часовой утренний звонок, я задал ему вопрос: «Куда ты так летишь»? Ответ: «После того, как я стал инвалидом 1-й группы, понял одно, я во всем уже опаздываю», — отметил Дмитрий Голиков.

Июльская страда севастопольского «Добровольца»

Вот в этом-то и дело: не опоздать бы. И с проектами, и с помощью, и с решением людских проблем. Поэтому даже в июле севастопольский «Доброволец» не может позволить себе отпуск.

Июльская страда севастопольского «Добровольца»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

 

Июльская страда севастопольского «Добровольца»

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