Иван Соловьев о реалиях, «сценарии»  и «крутых слоганах» современной севастопольской политагитации          

Кандидат в губернаторы Севастополя, Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эти дни работает в Городе-Герое. Общается с людьми, знакомится с проблемами, подмечает интересное и копит впечатления. Последние, связанные с политикой, выборами, «муниципальным фильром», — шокируют и возмущают кандидата.

«Если попробуешь вилять, мы тебя кончим». Эту фразу я слышал вчера несколько раз от разных муниципальных депутатов и руководителей среднего звена городского управления города Севастополя. Обращена она была не ко мне. По мне и моей команде только местный ЧОП работал. И то непрофессионально — попалились сразу. Это депутаты вспоминали о том, каким своеобразным образом их выстраивали на соблюдение партийной дисциплины при формировании муниципального фильтра, нужной оценке предвыборной ситуации и шансов действующего пока врио стать избранным губернатором. Да, многие депутаты положили с прибором на эти страшилки. Потому что не очень страшно, когда одних кошмарят, а другим платят по 100-200 тысяч рублей за голос. Были и рекордсмены, которым предлагали и полмиллиона и даже миллион потом. Надо просто уметь себя правильно поставить. Со страху и под будущую отбивку можно и миллион дать, — рассказывает Иван Соловьев.

Напомним, до 20 июля каждый из кандидатов в поддержку своего выдвижения должен собрать девять подписей депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя в восьми внутригородских муниципальных образованиях города. И тут… выясняется, что подписи уже собраны.

В общем, много чего узнал за прошедший понедельник. О чем-то я знал раньше, до моего согласия на выдвижение, например, что муниципальный фильтр уже собран и лежит в надежном сейфе, а что-то узнал впервые. Грустно, господа! Ибо вы рубитесь за доступ к бюджету, к возможности пилить и схематозить. Но делаете это у всех на глазах. Прикрываясь именем самого государства, его главы и партии, закрывающей глаза на то, каким способом вы дадите ей нужный результат. Неумолимая история показывает, что долго это не может длиться. Но вам же все равно на то, что вы будете не легитимны! Но исход в этом случае только один – смоет, как плитку вашего «Зевса» на набережной при первом же легком волнении. Не с первого раза, так уж со второго безвозвратно. Ну а я буду работать дальше, хочется, чтобы «картина маслом» проявила все свои полутона. Пока же севастопольцы наблюдают, как каждый день один из назначенных соперников врио сдаёт подписные листы в горизбирком. Даже сюда ходят по заранее прописанному сценарию. Угадайте, кто же завтра придёт сдаваться? Секрет Полишинеля. Как и то, кто придёт со своим пакетом в 17.45 в последний день подачи документов, — отмечает кандидат в губернаторы Севастополя, Заслуженный юрист России Иван Соловьев.