К чему чешется левая ладонь? Народная примета

К чему чешется левая ладонь? Продолжая серию публикаций о суевериях и народных приметах хотим познакомить нашего читателя с очередным материалом. Эта статья является логическим продолжением и дополнением к материалу «К чему чешутся руки» и содержит более развёрнутую информацию, с детальным рассмотрением места локализации зуда. Обычная ассоциация при проявлении приметы — левая ладонь чешется к деньгам. Однако в этом случае такое толкование является слишком обобщенным и не полным. Для наиболее точного пояснения приметы стоит учитывать день недели и время суток. И сегодня мы рассмотрим толкование приметы для мужчин и женщин, разберем подробности и узнаем к чему чешется левая ладонь утром, днём и вечером. Определимся с местом локализации зуда — запястье, ребро ладони и пальцы левой руки. Предметно рассмотрим последствия суеверия для всех дней недели — понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье.

К чему чешется левая ладонь у женщины, девушки

Как правило, большинство примет для женщин трактуются как эмоциональная составляющая происходящего и относится к взаимоотношениями в семье или, как вариант к отношениям с противоположным полом. Эта примета почти исключение, так как предсказывает ситуацию в финансово — материальном плане. Поэтому, если чешется левая рука у замужней женщины то скорее всего её ждёт увеличение семейного бюджета. Причём вовсе не обязательно, что финансы появятся именно в женском кармане. Возможно повышение по службе супруга, выгодное, совместное, приобретение давно запланированного имущества или в конце концов получение беспроцентного кредита. Кроме того, возможны поездки с целью укрепления финансового положения.

Для девушек примета определяет знакомство с влиятельным человеком, связь с которым несомненно укрепит её материальное положение. Когда у девушки есть возлюбленный, то она получит весьма дорогостоящий подарок.

Если чешется левая ладонь у мужчины

В большинстве случаев проявление приметы для мужчин предсказывает новые финансовые поступления или обретение работы с возможностью дополнительного заработка. Ко всему прочему примета предусматривает случаи когда вам вернут долг, всевозможные выигрыши или приглашение на встречу где вам предложат новую должность которая в значительной мере повлияет на карьерный рост. Так или иначе примета говорит о дополнительных финансовых приобретениях.

К чему чешется левая ладонь по времени суток

Если левая ладонь чешется утром то ждите хороших новостей. Причем, чем сильнее зуд тем приятнее новость вас ожидает.

то ждите хороших новостей. Причем, чем сильнее зуд тем приятнее новость вас ожидает. Днем зудит левая ладонь? Вероятнее всего вам предстоит отправиться в гости по приглашению или самому принимать гостей. В любом случае встречи и дружеские посиделки неизбежны.

зудит левая ладонь? Вероятнее всего вам предстоит отправиться в гости по приглашению или самому принимать гостей. В любом случае встречи и дружеские посиделки неизбежны. Когда левая ладонь чешется вечером , вам следует быть осторожнее в словах и поступках. Возможны споры и конфликты как в семье так и на работе.

, вам следует быть осторожнее в словах и поступках. Возможны споры и конфликты как в семье так и на работе. Примета проявилась ночью — завтра вам предстоят траты, которых можно избежать. Пересмотрите бюджет и будьте осторожны.

Чешется левая ладонь по дням недели

В понедельник — зуд ладони в этот день предрекает получение что называется «лёгких денег». Возможны премии или надбавка к зарплате;

— зуд ладони в этот день предрекает получение что называется «лёгких денег». Возможны премии или надбавка к зарплате; Во вторник — скорее всего вам вернут давно забытый долг. Эти деньги стоит потратить на родных и близких вам людей;

— скорее всего вам вернут давно забытый долг. Эти деньги стоит потратить на родных и близких вам людей; Чешется правая ладонь в среду — неожиданная прибыль. Возможно вы найдёте деньги или обнаружите в старых вещах давно забытую заначку;

— неожиданная прибыль. Возможно вы найдёте деньги или обнаружите в старых вещах давно забытую заначку; В четверг — к возникновению конфликтов на финансовой почве. Возможны ссоры и разногласия в семье;

— к возникновению конфликтов на финансовой почве. Возможны ссоры и разногласия в семье; Если правая ладонь чешется в пятницу — к неожиданным финансовым поступлениям. Возможно крупным. Эти деньги не стоит откладывать, лучше всего их сразу потратить на что то полезное для привлечения удачи;

— к неожиданным финансовым поступлениям. Возможно крупным. Эти деньги не стоит откладывать, лучше всего их сразу потратить на что то полезное для привлечения удачи; В субботу — возможны новые деловые предложения, которые укрепят ваше финансовое положение;



— возможны новые деловые предложения, которые укрепят ваше финансовое положение; Правая ладонь чешется в воскресенье — не денежные поступления. Возможны подарки и приятные сюрпризы.



Место где чешется левая ладонь тоже имеет значение. При толковании приметы стоит учитывать и этот фактор.

Так, если чешется ребро ладони, это ведёт к приятным приобретениям — покупкам. Возможно вам придётся потратить немалое количество денег, но они будут истрачены с пользой.

Если появился зуд в области запястья, вам следует прислушаться к своему здоровью. Возможно вы в самом начале болезни и сейчас самое время обратиться за консультацией к врачу.

Когда появился зуд между пальцами левой руки вам стоит быть готовым к появлению трудностей в общении с близкими. Старайтесь быть сдержаннее в поступках и выражениях.

Немалое значение имеют и пальцы:

Если чешется большой палец на левой руке — к дорогому подарку;

на левой руке — к дорогому подарку; Указательный палец — вы получите деньги которые заработаете тяжелым трудом;

— вы получите деньги которые заработаете тяжелым трудом; Безымянный палец чешется к неожиданным финансовым поступлениям;

чешется к неожиданным финансовым поступлениям; Когда чешется средний палец то примета говорит о скором улучшении материального положения.

то примета говорит о скором улучшении материального положения. Мизинец — вас ожидают крупные траты.

Как правило народные приметы отражают многовековые наблюдения толкователей и безусловно заслуживают внимания. При составлении статьи мы используем материалы печатных изданий середины — конца девятнадцатого века. Если вы нашли подтверждение приметы в своей повседневной жизни, пожалуйста поделитесь этим в комментариях.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик