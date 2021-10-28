К чему чешется левая ладонь? Народная примета

К чему чешется левая ладонь? Продолжая серию публикаций о суевериях и народных приметах хотим познакомить нашего читателя с очередным материалом. Эта статья является логическим продолжением и дополнением к материалу «К чему чешутся руки» и содержит более развёрнутую информацию, с детальным рассмотрением места локализации зуда. Обычная ассоциация при проявлении приметы — левая ладонь чешется к деньгам. Однако в этом случае такое толкование является слишком обобщенным и не полным. Для наиболее точного пояснения приметы стоит учитывать день недели и время суток. И сегодня мы рассмотрим толкование приметы для мужчин и женщин, разберем подробности и узнаем к чему чешется левая ладонь утром, днём и вечером. Определимся с местом локализации зуда — запястье, ребро ладони и пальцы левой руки. Предметно рассмотрим последствия суеверия для всех дней недели — понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье.
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К чему чешется левая ладонь у женщины, девушки
Как правило, большинство примет для женщин трактуются как эмоциональная составляющая происходящего и относится к взаимоотношениями в семье или, как вариант к отношениям с противоположным полом. Эта примета почти исключение, так как предсказывает ситуацию в финансово — материальном плане. Поэтому, если чешется левая рука у замужней женщины то скорее всего её ждёт увеличение семейного бюджета. Причём вовсе не обязательно, что финансы появятся именно в женском кармане. Возможно повышение по службе супруга, выгодное, совместное, приобретение давно запланированного имущества или в конце концов получение беспроцентного кредита. Кроме того, возможны поездки с целью укрепления финансового положения.
Для девушек примета определяет знакомство с влиятельным человеком, связь с которым несомненно укрепит её материальное положение. Когда у девушки есть возлюбленный, то она получит весьма дорогостоящий подарок.
Если чешется левая ладонь у мужчины
В большинстве случаев проявление приметы для мужчин предсказывает новые финансовые поступления или обретение работы с возможностью дополнительного заработка. Ко всему прочему примета предусматривает случаи когда вам вернут долг, всевозможные выигрыши или приглашение на встречу где вам предложат новую должность которая в значительной мере повлияет на карьерный рост. Так или иначе примета говорит о дополнительных финансовых приобретениях.
К чему чешется левая ладонь по времени суток
- Если левая ладонь чешется утром то ждите хороших новостей. Причем, чем сильнее зуд тем приятнее новость вас ожидает.
- Днем зудит левая ладонь? Вероятнее всего вам предстоит отправиться в гости по приглашению или самому принимать гостей. В любом случае встречи и дружеские посиделки неизбежны.
- Когда левая ладонь чешется вечером, вам следует быть осторожнее в словах и поступках. Возможны споры и конфликты как в семье так и на работе.
- Примета проявилась ночью — завтра вам предстоят траты, которых можно избежать. Пересмотрите бюджет и будьте осторожны.
Чешется левая ладонь по дням недели
- В понедельник — зуд ладони в этот день предрекает получение что называется «лёгких денег». Возможны премии или надбавка к зарплате;
- Во вторник — скорее всего вам вернут давно забытый долг. Эти деньги стоит потратить на родных и близких вам людей;
- Чешется правая ладонь в среду — неожиданная прибыль. Возможно вы найдёте деньги или обнаружите в старых вещах давно забытую заначку;
- В четверг — к возникновению конфликтов на финансовой почве. Возможны ссоры и разногласия в семье;
- Если правая ладонь чешется в пятницу — к неожиданным финансовым поступлениям. Возможно крупным. Эти деньги не стоит откладывать, лучше всего их сразу потратить на что то полезное для привлечения удачи;
- В субботу — возможны новые деловые предложения, которые укрепят ваше финансовое положение;
- Правая ладонь чешется в воскресенье — не денежные поступления. Возможны подарки и приятные сюрпризы.
Место где чешется левая ладонь тоже имеет значение. При толковании приметы стоит учитывать и этот фактор.
Так, если чешется ребро ладони, это ведёт к приятным приобретениям — покупкам. Возможно вам придётся потратить немалое количество денег, но они будут истрачены с пользой.
Если появился зуд в области запястья, вам следует прислушаться к своему здоровью. Возможно вы в самом начале болезни и сейчас самое время обратиться за консультацией к врачу.
Когда появился зуд между пальцами левой руки вам стоит быть готовым к появлению трудностей в общении с близкими. Старайтесь быть сдержаннее в поступках и выражениях.
Немалое значение имеют и пальцы:
- Если чешется большой палец на левой руке — к дорогому подарку;
- Указательный палец — вы получите деньги которые заработаете тяжелым трудом;
- Безымянный палец чешется к неожиданным финансовым поступлениям;
- Когда чешется средний палец то примета говорит о скором улучшении материального положения.
- Мизинец — вас ожидают крупные траты.
Как правило народные приметы отражают многовековые наблюдения толкователей и безусловно заслуживают внимания. При составлении статьи мы используем материалы печатных изданий середины — конца девятнадцатого века. Если вы нашли подтверждение приметы в своей повседневной жизни, пожалуйста поделитесь этим в комментариях.
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