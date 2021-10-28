Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | К чему чешется левая ладонь? Народная примета

crimeapress_news

verevo
К чему чешется левая ладонь? Народная примета

К чему чешется левая ладонь? Народная примета

Опубликовал: Эмилия Крымская в Новости Крыма сегодня 20:35 28.10.2021

К чему чешется левая ладонь? Продолжая серию публикаций о суевериях и народных приметах хотим познакомить нашего читателя с очередным материалом. Эта статья является логическим продолжением и дополнением к материалу «К чему чешутся руки» и содержит более развёрнутую информацию, с детальным рассмотрением места локализации зуда. Обычная ассоциация при проявлении приметы — левая ладонь чешется к деньгам. Однако в этом случае такое толкование является слишком обобщенным и не полным. Для наиболее точного пояснения приметы стоит учитывать день недели и время суток. И сегодня мы рассмотрим толкование приметы для мужчин и женщин, разберем подробности и узнаем к чему чешется левая ладонь утром, днём и вечером. Определимся с местом локализации зуда — запястье, ребро ладони и пальцы левой руки. Предметно рассмотрим последствия суеверия для всех дней недели — понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье.

К чему чешется левая ладонь

К чему чешется левая ладонь у женщины, девушки

Как правило, большинство примет для женщин трактуются как эмоциональная составляющая происходящего и относится к взаимоотношениями в семье или, как вариант к отношениям с противоположным полом. Эта примета почти исключение, так как предсказывает ситуацию в финансово — материальном плане. Поэтому, если чешется левая рука у замужней женщины то скорее всего её ждёт увеличение семейного бюджета. Причём вовсе не обязательно, что финансы появятся именно в женском кармане. Возможно повышение по службе супруга, выгодное, совместное, приобретение давно запланированного имущества или в конце концов получение беспроцентного кредита. Кроме того, возможны поездки с целью укрепления финансового положения.

Для девушек примета определяет знакомство с влиятельным человеком, связь с которым несомненно укрепит её материальное положение. Когда у девушки есть возлюбленный, то она получит весьма дорогостоящий подарок.

Если чешется левая ладонь у мужчины

В большинстве случаев проявление приметы для мужчин предсказывает новые финансовые поступления или обретение работы с возможностью дополнительного заработка. Ко всему прочему примета предусматривает случаи когда вам вернут долг, всевозможные выигрыши или приглашение на встречу где вам предложат новую должность которая в значительной мере повлияет на карьерный рост. Так или иначе примета говорит о дополнительных финансовых приобретениях.

К чему чешется левая ладонь

К чему чешется левая ладонь по времени суток

  • Если левая ладонь чешется утром то ждите хороших новостей. Причем, чем сильнее зуд тем приятнее новость вас ожидает.
  • Днем зудит левая ладонь? Вероятнее всего вам предстоит отправиться в гости по приглашению или самому принимать гостей. В любом случае встречи и дружеские посиделки неизбежны.
  • Когда левая ладонь чешется вечером, вам следует быть осторожнее в словах и поступках. Возможны споры и конфликты как в семье так и на работе.
  • Примета проявилась ночью — завтра вам предстоят траты, которых можно избежать. Пересмотрите бюджет и будьте осторожны.

Чешется левая ладонь по дням недели

  • В понедельник — зуд ладони в этот день предрекает получение что называется «лёгких денег». Возможны премии или надбавка к зарплате;
  • Во вторник — скорее всего вам вернут давно забытый долг. Эти деньги стоит потратить на родных и близких вам людей;
  • Чешется правая ладонь в среду — неожиданная прибыль. Возможно вы найдёте деньги или обнаружите в старых вещах давно забытую заначку;
  • В четверг — к возникновению конфликтов на финансовой почве. Возможны ссоры и разногласия в семье;
  • Если правая ладонь чешется в пятницу — к неожиданным финансовым поступлениям. Возможно крупным. Эти деньги не стоит откладывать, лучше всего их сразу потратить на что то полезное для привлечения удачи;
  • В субботу — возможны новые деловые предложения, которые укрепят ваше финансовое положение;
  • Правая ладонь чешется в воскресенье —  не денежные поступления. Возможны подарки и приятные сюрпризы.

Место где чешется левая ладонь тоже имеет значение. При толковании приметы стоит учитывать и этот фактор.

Так, если чешется ребро ладони, это ведёт к приятным приобретениям — покупкам. Возможно вам придётся потратить немалое количество денег, но они будут истрачены с пользой.

Если появился зуд в области запястья, вам следует прислушаться к своему здоровью. Возможно вы в самом начале болезни и сейчас самое время обратиться за консультацией к врачу.

Когда появился зуд между пальцами левой руки вам стоит быть готовым к появлению трудностей в общении с близкими. Старайтесь быть сдержаннее в поступках и выражениях.

Немалое значение имеют и пальцы:

  • Если чешется большой палец на левой руке — к дорогому подарку;
  • Указательный палец — вы получите деньги которые заработаете тяжелым трудом;
  • Безымянный палец чешется к неожиданным финансовым поступлениям;
  • Когда чешется средний палец то примета говорит о скором улучшении материального положения.
  • Мизинец — вас ожидают крупные траты.

Как правило народные приметы отражают многовековые наблюдения толкователей и безусловно заслуживают внимания. При составлении статьи мы используем материалы печатных изданий середины — конца девятнадцатого века. Если вы нашли подтверждение приметы в своей повседневной жизни, пожалуйста поделитесь этим в комментариях.

Возможно вы захотите узнать больше о приметах:

Что к чему чешется — правильное толкование примет

EmiliaЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

К чему чешется левая ладонь? Народная примета

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.