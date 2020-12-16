К чему чешется левый глаз: примета для мужчин и женщин по дням недели

Чешется левый глаз? Это вы удачно зашли! В этой статье расскажем о значении приметы для мужчин и женщин, определимся по дням недели и времени суток, растолкуем детали и постараемся направить вас, дабы избежать неприятностей и получить максимум выгоды от правильного понимания популярного суеверия. Итак.., приступим:

Чешется левый глаз у мужчины или женщины?

Определяющее значение в толковании приметы имеет пол. Женщины зачастую склонны к преувеличениям, отличаются особой мнительностью и, как правило, негативно воспринимают сам факт зудящего века. «Бабушка говорила это к слезам!» И баста. Не обращая внимания на толкование, готовят салфетки и платочки, напускают на себя вселенскую скорбь и, заламывая руки, готовятся к неприятностям.

Мужчины, далёкие от сентиментальности и веры в предрассудки, потерев глаз кулаком, не делают трагедии из пустяков, недостойных по их мнению ни малейшего внимания. Их можно понять. Никто кроме них не скажет паникующей женщине — «Да не обращай ты внимания! У меня такое тыщу раз было!» И будут не правы, поскольку… Впрочем, давайте по порядку:

Примета для девушек и женщин

Девушкам данная примета сулит несомненно позитивные события. Возможно получение приятных известий или долгожданная встреча. Не откладывайте визит к родственникам, вас ждёт сюрприз. Не робея начинайте любое дело, вас ждёт успех и признание!

Женщине же, которая к тому же состоит в браке, напротив, вероятнее всего придётся столкнуться с финансовыми затруднениями. Поездки и командировки могут принести проблемы и неприятности. Отложите на время выяснение отношений с коллегами по работе. Прислушайтесь к своим ощущениям, возможно где-то вы перегибаете палку. Будьте благоразумны в общении с домашними.

У парней и мужчин

Когда левый глаз чешется у юноши, то это означает, что его ожидают не самые приятные новости от родственников, досадные недоразумения не по его вине и, как следствие, неприятные разговоры или скандалы со своей подружкой.

Для мужчин подобная примета предвещает нелегкую полосу в жизни. Возможны проблемы в личной жизни, конфликты с коллегами и друзьями. Зачастую, суеверие предполагает трату крупной суммы денег, которые уйдут впустую. Неплохо одно — обязательно придут гости, которые помогут справиться с неприятностями. Напомним, будьте сдержаны и дружелюбны, помните «правило зебры».

Чешется левый глаз по дням недели

Знатоки поговаривают, что в толковании этой приметы особую роль играет не столько тот факт, какой глаз чешется, а сколько — в какой день недели это происходит. Что означает, если чешется левый глаз в понедельник? Об этом вы сможете узнать дальше.

Чешется левый глаз в Понедельник? В ближайшие трое суток нужно избегать конфликтов с близкими и в любых ситуациях стараться сохранять спокойствие. Очень важно не поссориться с родными. Будьте внимательнее на работе!

В ближайшие трое суток нужно избегать конфликтов с близкими и в любых ситуациях стараться сохранять спокойствие. Очень важно не поссориться с родными. Будьте внимательнее на работе! Если во Вторник чешется левый глаз, то очень скоро вас ожидают положительные перемены, события, отличное настроение и удача. Но! Стоит помнить, что вам не избежать слез, коли во вторник зачесались оба глаза.

чешется левый глаз, то очень скоро вас ожидают положительные перемены, события, отличное настроение и удача. Но! Стоит помнить, что вам не избежать слез, коли во вторник зачесались оба глаза. В Среду зуд левого глаза сулит встречу или событие, способное изменить вашу судьбу. Непременно вскоре произойдет свидание с любимым человеком или появится возможность поймать за хвост удачу. Купите лотерейный билетик, не прогадаете.

зуд левого глаза сулит встречу или событие, способное изменить вашу судьбу. Непременно вскоре произойдет свидание с любимым человеком или появится возможность поймать за хвост удачу. Купите лотерейный билетик, не прогадаете. Зудит левый глаз в Четверг? Осторожность в этот день не повредит! Примета предостерегает вас от принятия необдуманных решений. Будьте расчётливы в поступках и осмотрительны в словах, иначе слёз не избежать.

Осторожность в этот день не повредит! Примета предостерегает вас от принятия необдуманных решений. Будьте расчётливы в поступках и осмотрительны в словах, иначе слёз не избежать. Причиной того, почему чешется левый глаз в Пятницу, могут являться родственники. Ожидайте скорой встречи с близкими людьми. Настройтесь на положительный лад, приведите себя в порядок и готовьте угощение к столу.

могут являться родственники. Ожидайте скорой встречи с близкими людьми. Настройтесь на положительный лад, приведите себя в порядок и готовьте угощение к столу. Если в Субботу почувствовали, что чешется левый глаз, а сегодня день-то выходной — готовьтесь к неожиданной прибыли откуда не ждали. Странно как для субботы, не так ли? Но примета есть примета, держите карман шире!

почувствовали, что чешется левый глаз, а сегодня день-то выходной — готовьтесь к неожиданной прибыли откуда не ждали. Странно как для субботы, не так ли? Но примета есть примета, держите карман шире! Если зуд глаза приключился в Воскресенье, то ожидайте скорой премии, неожиданной прибавки к зарплате или удачной находки. Но если ощущения не покинут вас к утру понедельника, внимательно перечитайте пункт первый этого списка.

Чешется левый глаз по времени суток

Для того, чтобы наиболее точно растолковать примету, следует обратить внимание не только на день недели, но и на время в момент, когда почувствовали зуд. Итак, суеверие гласит, что если левый глаз чешется:

Утром

Ощущаете зуд утром? Стоит приготовиться к визиту старых друзей или очень хороших знакомых. В течение дня? Дела ваши будут складываться удачно. Вы сможете преодолеть все неурядицы и сумеете избежать конфликтов. Будьте благоразумны и успех во всех начинаниях вам гарантирован. По примете, гости должны появиться вечером. Однако, если старые друзья заявились к вам с утречка, помните — «Кто ходит в гости по утрам.. па-рам-пам-пам…» А вдруг это тот самый случай? Будьте корректны, дружелюбны и радушны. Выслушав их проблемы, не делитесь своими. Не давайте советов, проявите сочувствие и помните: «Дружба — это круглосуточно».

Днем

Случается, что левый глаз начал чесаться днём. Что ж, у приметы есть своё толкование этого события. Велика вероятность скорой встречи с приятными вам людьми. Очень возможно, что общение с ними затянется и перерастёт в продолжительное застолье или вечеринку, плавно переходящее во встречу рассвета. Не препятствуйте этому. Судьба имеет на вас свои виды. Остерегайтесь переутомления, не стремитесь делать всё и сразу, расслабьтесь и плывите по течению. Однако будьте осторожны и всегда помните, что наступившее утро не всегда бывает добрым.

Вечером

Чешется левый глаз вечером? Ждите серьёзных испытаний. Сразу следует определить, что под испытаниями не всегда понимаются неприятные события. Скорее всего, вам предстоит вскоре принимать решения, оказывающие влияние на судьбы близких вам людей. Вполне вероятны встречи, долгие разговоры и хлопоты. Не надейтесь на авось, принимайте правильные и взвешенные решения. Поторапливайтесь, но не спешите. В крайнем случае возьмите тайм-аут на короткое время, постарайтесь побыть в одиночестве, чтобы хорошенько всё обдумать. Утро вечера мудренее!

Ночью

Проснулись ночью с нестерпимым желанием почесать левый глаз? У нас есть хорошие новости. Готовьтесь к поездке. Вы ещё не в курсе, но всё уже решено. Удивительно, но примета двояко трактует это событие. Ехать можете вы… Но могут приехать и к вам. Гм… Задумайтесь, ждёте ли вы гостей? Не поленитесь подняться и проверить закрытые двери и окна. Ну а если утром на работе вам предложат отправиться в командировку, не раздумывайте и не отказывайтесь. Вас ждут увлекательные новые знакомства. Ах да, уезжая, не забудьте проверить надёжность замков вашего жилища. Помните о двоякости толкования у суеверия.

Нужно понимать, что верное толкование приметы, прежде всего определяется внимательным отношением к своему телу. Любое проявление вышеуказанных симптомов может быть вызвано обычной усталостью, не самыми удобными условиями труда или, напротив, чрезмерно активным отдыхом. Бережно относитесь к себе, умейте распознавать начинающиеся симптомы болезни, прислушивайтесь к своим ощущениям и вы наверняка сможете умело используя приметы, помочь себе на жизненном пути. Будьте здоровы и счастливы!

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