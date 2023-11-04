Карта укрытий (бомбоубежищ) Севастополя

Карта укрытий Севастополя. Напомним, в Севастополе действует «желтый уровень» террористической опасности. Это подразумевает особую готовность всех силовых служб. Правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851.
Карта укрытий Севастополя (дополняется)
Если вы не знаете адрес ближайшего к вашему дому укрытия, адрес можно узнать во внутригородских муниципальных образованиях либо в управляющих компаниях, в том числе частных.
Телефоны администраций районов:
Ленинский муниципальный округ: 55-97-12;
Нахимовский муниципальный округ: 40-45-14;
Гагаринский муниципальный округ: 42-38-91;
Инкерман: 72-29-50;
Балаклавский муниципальный округ: 63-00-85;
Качинский муниципальный округ: 73-41-32;
Орлиновский муниципальный округ: 63-42-80;
Терновский муниципальный округ: 63-96-24;
Андреевский муниципальный округ: 73-32-62, 73-31-70;
Верхнесадовский муниципальный округ: 72-95-94;
Телефоны государственных управляющих компаний:
УК «Север»,: +7 (978) 986-31-01, 71-46-81;
УК «Нахимовского района»: 22-83-77, +7 (978) 573-87-77;
УК «УК»: 65-69-25; +7 (978) 587-03-51, +7 (978) 607-05-53;
УК «Центр»: 55-20-29, 88-86-22 (доб. 1), +7 (978) 141-80-35;
УК «Гагаринского района-1»: +7 (978) 569-05-76;
УК «Гагаринского района-2»: 22-75-55;
УК «Стрелецкая бухта»: +7 (978) 720-44-96 (с 8:00 до 17:00), +7 (978) 876-85-24 (с 17:00 до 8:00);
УК «Балаклавского района»: 63-02-02, +7 (978) 199-19-23;
ГБУ «Госжилфонд»: +7 (978) 734-75-36;
УК «Инкерман»: +7 (978) 791-39-33, +7 (978) 771-04-05.
Телефоны частных управляющих компаний:
УК «Шик»: +7 (978) 097-73-03;
УК «Афина»: 77-85-86;
УК «Дукс»: +7 (978) 876-85-24;
УК «Севдомсервис»: +7 (978) 918-07-07;
УК «Управдом»: +7 (978) 586-20-06;
УК «Универсал Сервис»: +7 (978) 300-90-70;
УК «Карбон сервис»:+7 (978) 907-95-01;
ГУК Севастополь: +7 (978) 586-75-98;
УК «СЕВРЭП»: +7 (978) 778-69-37;
ООО «СМС»: +7 (978) 300-90-70;
ООО «Престиж»: +7 (978) 300-90-70;
УК «Мой Дом»: +7 (978) 044-01-37;
УК «Маяк»: +7 (978) 821-72-38;
УК «Жилкоммунсервис»: 88-53-49, +7 (978) 935-42-36;
УК «Жилищные технологии»: +7 (978) 505-07-77;
УК «Интеруют»: +7 (978) 001-29-12;
УК «Евро-дом»: +7 (978) 300-90-70;
УК «Уютный Дом»: +7 (978) 713-12-21;
УК «Площадь»: +7 (978) 512-20-20;
УК «Газтехсеть»: +7 (978) 047-77-43.
Карта укрытий Севастополя. Если у вас есть вопросы по укрытиям, обращайтесь в управляющую компанию или пишите в чат-бот @oborona92bot или в личные сообщения в группе «ВКонтакте» Правительства Севастополя, а не в открытом доступе. Не забывайте, что информацию используют наши враги.
ВАЖНО: памятка о действиях населения по сигналу «Воздушная тревога!»
При получении звукового сигнала электросиренами «Внимание всем!» и голосового оповещения «Воздушная тревога!» в сетях радио и ТВ вещания, через радиоточки и уличные громкоговорители, не дожидаясь дополнительных разъяснений по правилам поведения и защиты, необходимо:
1. При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:
- плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.
2. При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:
- плотно закрыть окна;
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- не используя лифт следовать в укрытие.
3. При нахождении в частном доме:
- плотно закрыть окна;
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- использовать для укрытия наиболее прочное цокольное или заглубленное помещение (подвал, погреб).
4. При нахождении на рабочем месте или в образовательном учреждении:
- выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разработанной для данного предприятия (организации), образовательного учреждения;
- занять место в защитном сооружении гражданской обороны или в сооружениях двойного назначения (подвальных помещениях, переоборудованных для укрытия).
5. При нахождении в общественных местах:
- действовать по указанию администрации;
- использовать для укрытия цокольные этажи или заглубленные помещения.
6. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:
- остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);
- покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
7. При нахождении на улице:
- использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
Помните! Не подходят для укрытия:
- места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
- места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
Получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям жители Симферополя могут в чат-боте в Телеграм.
Карта укрытий Симферополя — ЗДЕСЬ.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Севастополь
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: СевастопольКомментарии для сайта Cackle