Карта укрытий (бомбоубежищ) Севастополя

Карта укрытий Севастополя. Напомним, в Севастополе действует «желтый уровень» террористической опасности. Это подразумевает особую готовность всех силовых служб. Правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851.

Карта укрытий Севастополя (дополняется)

Если вы не знаете адрес ближайшего к вашему дому укрытия, адрес можно узнать во внутригородских муниципальных образованиях либо в управляющих компаниях, в том числе частных.

Телефоны администраций районов:

Ленинский муниципальный округ: 55-97-12;

Нахимовский муниципальный округ: 40-45-14;

Гагаринский муниципальный округ: 42-38-91;

Инкерман: 72-29-50;

Балаклавский муниципальный округ: 63-00-85;

Качинский муниципальный округ: 73-41-32;

Орлиновский муниципальный округ: 63-42-80;

Терновский муниципальный округ: 63-96-24;

Андреевский муниципальный округ: 73-32-62, 73-31-70;

Верхнесадовский муниципальный округ: 72-95-94;

Телефоны государственных управляющих компаний:

УК «Север»,: +7 (978) 986-31-01, 71-46-81;

УК «Нахимовского района»: 22-83-77, +7 (978) 573-87-77;

УК «УК»: 65-69-25; +7 (978) 587-03-51, +7 (978) 607-05-53;

УК «Центр»: 55-20-29, 88-86-22 (доб. 1), +7 (978) 141-80-35;

УК «Гагаринского района-1»: +7 (978) 569-05-76;

УК «Гагаринского района-2»: 22-75-55;

УК «Стрелецкая бухта»: +7 (978) 720-44-96 (с 8:00 до 17:00), +7 (978) 876-85-24 (с 17:00 до 8:00);

УК «Балаклавского района»: 63-02-02, +7 (978) 199-19-23;

ГБУ «Госжилфонд»: +7 (978) 734-75-36;

УК «Инкерман»: +7 (978) 791-39-33, +7 (978) 771-04-05.

Телефоны частных управляющих компаний:

УК «Шик»: +7 (978) 097-73-03;

УК «Афина»: 77-85-86;

УК «Дукс»: +7 (978) 876-85-24;

УК «Севдомсервис»: +7 (978) 918-07-07;

УК «Управдом»: +7 (978) 586-20-06;

УК «Универсал Сервис»: +7 (978) 300-90-70;

УК «Карбон сервис»:+7 (978) 907-95-01;

ГУК Севастополь: +7 (978) 586-75-98;

УК «СЕВРЭП»: +7 (978) 778-69-37;

ООО «СМС»: +7 (978) 300-90-70;

ООО «Престиж»: +7 (978) 300-90-70;

УК «Мой Дом»: +7 (978) 044-01-37;

УК «Маяк»: +7 (978) 821-72-38;

УК «Жилкоммунсервис»: 88-53-49, +7 (978) 935-42-36;

УК «Жилищные технологии»: +7 (978) 505-07-77;

УК «Интеруют»: +7 (978) 001-29-12;

УК «Евро-дом»: +7 (978) 300-90-70;

УК «Уютный Дом»: +7 (978) 713-12-21;

УК «Площадь»: +7 (978) 512-20-20;

УК «Газтехсеть»: +7 (978) 047-77-43.

Карта укрытий Севастополя. Если у вас есть вопросы по укрытиям, обращайтесь в управляющую компанию или пишите в чат-бот @oborona92bot или в личные сообщения в группе «ВКонтакте» Правительства Севастополя, а не в открытом доступе. Не забывайте, что информацию используют наши враги.

ВАЖНО: памятка о действиях населения по сигналу «Воздушная тревога!»

При получении звукового сигнала электросиренами «Внимание всем!» и голосового оповещения «Воздушная тревога!» в сетях радио и ТВ вещания, через радиоточки и уличные громкоговорители, не дожидаясь дополнительных разъяснений по правилам поведения и защиты, необходимо:

1. При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:

плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;

перекрыть газ, воду, отключить электричество;

укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

2. При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:

плотно закрыть окна;

перекрыть газ, воду, отключить электричество;

взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);

предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;

оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

не используя лифт следовать в укрытие.

3. При нахождении в частном доме:

плотно закрыть окна;

перекрыть газ, воду, отключить электричество;

использовать для укрытия наиболее прочное цокольное или заглубленное помещение (подвал, погреб).

4. При нахождении на рабочем месте или в образовательном учреждении:

выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разработанной для данного предприятия (организации), образовательного учреждения;

занять место в защитном сооружении гражданской обороны или в сооружениях двойного назначения (подвальных помещениях, переоборудованных для укрытия).

5. При нахождении в общественных местах:

действовать по указанию администрации;

использовать для укрытия цокольные этажи или заглубленные помещения.

6. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:

остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);

покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

7. При нахождении на улице:

использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

Помните! Не подходят для укрытия:

места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);

места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.

Получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям жители Симферополя могут в чат-боте в Телеграм.

Карта укрытий Симферополя — ЗДЕСЬ.