Власти Симферополя обнародовали интерактивную карту укрытий

По поручению главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева создана интерактивная карта всех укрытий крымской столицы. Ознакомиться с ней можно по ссылке.
Пока на карте – 750 укрытий, подчеркивается, что они – «простейшие», то есть речь идет о подвальных помещениях зданий.
Получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям жители Симферополя могут в чат-боте в Телеграм.
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