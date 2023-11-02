Власти Симферополя обнародовали интерактивную карту укрытий

По поручению главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева создана интерактивная карта всех укрытий крымской столицы. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Пока на карте – 750 укрытий, подчеркивается, что они – «простейшие», то есть речь идет о подвальных помещениях зданий.

Получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям жители Симферополя могут в чат-боте в Телеграм.